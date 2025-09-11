정동영 “제재일변도 北 비핵화 실패… 북·미 정상회담 이뤄져야”

정동영 통일부 장관이 11일 국제사회의 제재만으로 북한 비핵화를 달성하는 것은 불가능하다면서 북·미 대화 성사에 초점을 맞춰야 한다고 강조했다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 미즈시마 고이치 주한일본대사를 접견하고 북핵 문제의 외교적 해결을 위한 일본 정부의 지원을 당부했다.

정동영 통일부 장관(오른쪽)이 11일 정부서울청사를 방문한 미즈시마 코이치 주한일본대사를 만나 악수하고 있다. 연합뉴스

정 장관은 언론에 공개된 모두발언에서 김정은 북·중·러 정상이 지난 3일 중국 전승절 열병식을 관람하기 위해 톈안먼 망루에 나란히 오른 것을 언급하며 “세계에 아주 강렬한 인상, 이미지를 발신했다”고 말했다. 이어 “제재 일변도를 통해 북한·북핵 문제를 해결하는 것은 물 건너갔다는 신호였다”고 진단했다.

정 장관은 “2006년 10월 9일 (북한의) 1차 핵실험 이후 20년 동안 국제사회는 유엔을 중심으로 10차례가 넘는 제재를 가했고 압박과 봉쇄를 통해서 비핵화를 이루려고 했다”면서 “그 제재 일변도 정책은 실패로 끝났다”고 밝혔다.

그는 “이제 정세가 바뀐 만큼, 그 정세에 맞게 지금은 외교의 시간이 도래했다”며 “그 중 하나가 북·미 정상회담의 성사를 위해 한국과 일본이 함께 협력하는 것”이라고 했다. 정 장관은 “우리 정부가 노력하겠지만, 일본 정부도 북·미 정상회담이 이뤄질 수 있도록 지지와 지원을 아끼지 말았으면 좋겠다”고 당부했다.

미즈시마 대사는 이에 “일본은 핵·미사일 문제를 포함해 종합적인 문제를 해결하고 북한과의 과거를 청산하고 국교 정상화를 이루겠다는 입장”이라며 “유엔 제재에 대한 이야기가 나왔습니다만, 한반도 비핵화 역시 필요하고, 한반도 평화·안정에 매우 중요하다”고 밝혔다.

미즈시마 대사는 이어 “앞으로 어떻게 정책을 추진할지 한국, 미국, 유사입장국과 잘 의사소통하며 추진하고 싶다”며 “모든 일본 정부가 중시하는 납치 문제의 빠른 해결을 위해 한국 정부도 전면적으로 지지해주는 부분에 대해 감사하다”고 말했다.

정 장관은 이날 제프 로빈슨 주한 호주대사도 접견하고, 한반도에서의 대화 재개 및 남북관계 발전 과정에서 호주 정부의 협력과 지지를 당부했다.

통일부에 따르면, 로빈슨 대사는 긴장을 완화하고 평화적 공존을 증진하고자 하는 노력이 역내의 안정과 평화, 호주의 이익에도 부합한다고 강조하면서, 한국 정부의 대북·통일정책에 대한 변함없는 지지의 입장을 표명했다.

