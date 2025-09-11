경주 금리단길 '활기'…유동인구·매출 동반 상승

경북 경주시의 옛 도심인 금리단길이 여러 활성화 정책의 영향으로 유동인구 밒 매출이 동반 상승한 것으로 나타났다.

경주시는 2022년부터 추진 중인 '경주중심상권르네상스사업'이 순항하면서 금리단길이 지역의 대표 핫플레이스로 자리 잡고 있다고 11일 밝혔다.

경주중심상권르네상스사업. 경주시 제공

소상공인시장진흥공단 상권정보시스템에 따르면, 금리단길 일평균 유동인구는 2022년 1만 5063명에서 지난해는 2만 6732명으로 무려 77%나 늘었다.

같은 기간 상가 매출도 579억 원에서 957억 원으로 65% 증가했다.

경주시는 이같은 성과가 테마거리 조성, 문화행사, 빈 점포 활용 등 다양한 사업이 성과를 내고 있는 것으로 분석했다.

경주 금리단길 테마거리.

특히 경주를 상징하는 별 '개양성' 조형물과 먹거리·멋을 표현한 설치물이 곳곳에 들어서면서 인증샷 명소로도 인기를 얻고 있다.

문화행사도 금리단길 활성화에 힘을 보태고 있다.

지난해 9월 열린 '황금카니발'은 사흘간 15만 명을 모으며 젊음이 넘치는 거리로 변화했다.

올해 5월 매주 금·토요일 열린 '불금예찬 야시장'도 시민과 관광객 발길을 끌었고, 신라문화제·봉황대 뮤직스퀘어와 연계해 체류시간과 소비 확대 효과를 냈다.

빈 점포 해소를 위한 창업 지원도 성과를 내고 있다.

공실을 활용한 창업자 20팀이 리모델링과 컨설팅 지원을 받아 영업에 나섰고, 기존 점포에는 세무·노무·마케팅 컨설팅을 제공했다.

장기간 공실이던 대형 점포에서는 올해 5월 '티니핑 팝업스토어'를 개최해 가족 단위 방문객을 모았다.

경주시는 다음달 24~26일까지 사흘 간 '2025 황금카니발'을 열고 새로운 팝업스토어도 운영할 예정이다.

또 예비창업자를 모집해 5개 점포 창업을 지원하고, 오래된 가게(노포) 리뉴얼 사업도 추진한다.

주낙영 시장은 "지금까지의 성과와 경험을 바탕으로 금리단길이 지역 경제의 중심지이자 새로운 명소로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

