특검법 합의 하루 만에 뒤집은 鄭… 김병기 “정청래 사과하라” 충돌

이재명 대통령 취임 100일째가 되던 11일 집권여당 지도부가 3대(내란·김건희·채해병) 특별검사법 개정안과 관련해 공개적으로 충돌했다. 수사 기간 미연장과 금융당국 조직개편을 맞바꾼 여야 합의안에 더불어민주당 정청래 대표가 제동을 걸자 김병기 원내대표가 사과를 요구하며 맞받은 것이다. 결국 여야 합의가 파기되고 여당 단독수정안으로 본회의를 통과했지만 집권여당 지도부 간 불협화음이 고스란히 노출됐다.

더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)와 김병기 원내대표가 11일 서울 여의도 국회에서 각각 비공개 의원총회에 참석하고 있다. 뉴스1

정 대표는 이날 오전 기자들과 만난 자리에서 전날 여야 합의안과 관련해 “우리 지도부 뜻과는 많이 다른 것이어서 어제 많이 당황했다”며 “특검법 개정안 핵심 중 핵심이 (수사)기간 연장이라 연장을 안 하는 쪽으로 협상된 것은 특검법 원래 취지와 정면 배치돼 (재협상을) 지시한 것”이라고 말했다. 전날 여야 합의안을 놓고 당내 강경파 의원 등이 강하게 반발하고, 당원들이 문자 등을 통해 비판하자 재협상을 지시한 것이다.



커지는 당내외 반발에 직면한 김 원내대표는 협상 과정을 당 지도부도 인지했다는 취지로 해명하며 정 대표를 공개적으로 비판했다. 그는 오후 기자들과 만난 자리에서 “정 대표에게 공개사과하라고 하라”고 했고, 의원총회 후에는 “그런 거 할 때 혼자 하나”라고 말했다. 야당과의 협상이 정 대표와의 교감하에 진행됐음을 시사한 것이다. 자신의 합의 파기를 알리는 페이스북 문구에는 “그동안 당 지도부, 법사위, 특위 등과 긴밀하게 소통했다”고 했다.



오후 열린 의원총회에서 정 대표는 사과의 뜻을 표했다고 한다. 김현정 민주당 원내대변인은 의총 후 기자들과 만나 “수정안이 제출되는 과정에서 매끄럽지 못한 부분에 대해 정 대표가 당원과 국민과 의원들께 본인의 부덕의 소치라는 표현을 써서 사과하셨다”고 전했다. 이후 열린 본회의에서 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 민주당은 합의안 대신 단독 수정한 3특검 법안을 통과시켰다.



이와 관련, 이재명 대통령은 청와대 영빈관에서 진행한 취임 100일 기자회견에서 여야 협상은 자신과 무관하다고 강조했다. 이 대통령은 “이재명이 시킨 것 같다는 여론이 있더라”며 “몰랐다. 저는 그렇게 하기를 바라지 않는다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지