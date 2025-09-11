[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 12일 (금요일)

쥐

96년생 자진해서 하지만 해결하기 어렵다.

84년생 직장에서 좋은 일이 일어난다.

72년생 부지런하고 활력 넘치는 사람을 만나라.

60년생 부부간에 갈등이 생기는 운이다.

48년생 아랫사람을 챙기고 단결을 도모하라.

36년생 육체적인 질환은 완쾌되는 운이다.

소

97년생 어디서 어떻게 하느냐가 더 중요하다.

85년생 남의 일에 괜히 끼어들지 마라.

73년생 원하는 일을 어려움 없이 이루는 운세.

61년생 재운이 왕성하는 적극적으로 활동하면 길하다.

49년생 모호하게 처신하면 힘들게 진행될 수 있다.

37년생 순환기 계통을 조심하고 피로를 풀어라.

범

98년생 심리적으로 위축되지 말고 당당한 척 해라.

86년생 좋은 아이템은 있으나 실천에 어려움이 따른다.

74년생 임자 있는 사람은 단념해야 현실적이다.

62년생 시간에 쫓겨 결정하면 문제를 내포한다.

50년생 한번은 겪어야하니 생소한 일도 진행하라.

38년생 웃으면 복이 오니 짜증내지 말라.

토끼

99년생 결단을 내리기 전 조언을 구하라.

87년생 끝까지 최선을 다하고 결과를 기다려라.

75년생 어려움을 겪고 있을 때 도움이 온다.

63년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.

51년생 안전과 실익을 우선으로 삼아라.

39년생 큰 거래는 삼가되 재확인이 꼭 필요하다.

용

00년생 처세를 무리하지 말고 확실하게 하자.

88년생 너무 큰일에만 매달리지 말아야 한다.

76년생 가벼운 마음으로 시작한 일이 어려워진다.

64년생 정직하게 일하는 것이 어려워도 성취는 크다.

52년생 성과없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다.

40년생 마음이 콩밭에 있다면 속도를 조금 늦추어라.

28년생 말이란 여기저기 거치면 뜻이 변한다.

뱀

01년생 해결되지 않는 일이 점차 풀린다.

89년생 고인 물은 언젠가는 썩는 법이다.

77년생 떠맡은 일이라면 책임을 다하는 것이 좋다.

65년생 할 수 없다고 느끼는 것은 집념이 약하다.

53년생 확률에 얽매이지 말고 인맥을 형성하라.

41년생 산란한 마음을 정리하는 시간이 필요하다.

29년생 굽이 돌아가는 길이 멀어도 가치가 있다.

말

02년생 새로운 기획을 구상하고 공부하는 운이다.

90년생 남의 일에 지나친 관심을 갖지 마라.

78년생 흐름에 방해가 된다면 제거해야 편하다.

66년생 한번 내린 결정은 밀고 나가는 것이 좋다.

54년생 밀리면 겉잡을 수 없으니 적극적이 필요.

42년생 작은 실수는 너그럽게 넘어가는 것이 좋다.

30년생 가까운 사람과의 인간관계를 돈독히 유지하라.

양

03년생 원망하지 말고 자신을 뒤돌아보자.

91년생 혼자 있는 시간을 잘 활용하라.

79년생 각오를 시험하는 고비이다 마음을 다져라.

67년생 개인 차이를 소화할 수 있도록 노력하라.

55년생 이름이 알려지니 교만하지 말라.

43년생 피할 곳은 피하고 보는 것이 안전하다.

31년생 일을 성취하려면 진솔한 대인관계가 필요하다.

원숭이

04년생 혼자 이동이나 여행할 일이 생긴다.

92년생 행운의 여신이 미소를 짓는다.

80년생 섣불리 생각하면 화가 따르기 쉽다.

68년생 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다.

56년생 사업의 확장은 미루고 현상유지에 힘써라.

44년생 떡도 못먹는다면 멀리하는 것이 이롭다.

32년생 상대방의 취향을 파악한 후에 손을 내밀어라.

닭

05년생 자지주장만 내세우면 어려워진다.

93년생 젊은이다운 진취성이 필요하다.

81년생 내 일에 침범하는 것에 민감해지는 시기다.

69년생 유리하게 보이는 일도 한번 생각해 보라.

57년생 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다.

45년생 지난 일 연연하지 말고 앞일을 생각하라.

33년생 상대방이 인정하지 않아 힘든 국면이다.

개

06년생 현실에 뒷안 길에는 곡길이 있다.

94년생 계획을 세웠으면 과감하게 진행하라.

82년생 의심을 받게될 수 있으니 입장을 해명하라.

70년생 작은 일을 크게 만드는 사람은 어리석다.

58년생 보완할 일이 있다면 오늘 중으로 처리하라.

46년생 사업적인 부분은 짐을 나누어서 하라.

34년생 강박관념에서 벗어나 자신의 세계를 추구하라.

돼지

95년생 순리대로 처리해야 무리가 없다.

83년생 출발점이 보다 방향이 관건이다.

71년생 위기는 지나고 나면 좋은 기회가 된다.

59년생 경쟁으로 인한 마찰이 예상된다.

47년생 감정적인 뉘앙스가 강하게 풍기면 피하라.

35년생 계획도 실천하지 않는다면 백해무익하다.

