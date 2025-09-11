‘美·中 고위급 통화’ 정상회담 마중물 될까

10월 경주 APEC서 만남 가능성 높여
미·중 고위급 인사가 잇따라 접촉하면서 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 미·중 정상회담이 성사될지 주목된다.
미 국무부는 10일(현지시간) 마코 루비오 국무장관이 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 통화했다고 밝혔다. 국무부는 이날 보도자료에서 “루비오 장관이 (미·중의) 다양한 양자 현안에서 개방적이고 건설적인 소통의 중요성을 강조했다”고 전했다.
두 사람은 또 지난 11일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 관련 외교장관 회의 참석 계기에 대면 회담을 했을 때 진행한 논의의 연장선상에서 다른 글로벌 및 지역 현안도 논의했다고 국무부는 설명했다. 중국 관영 신화통신은 이날 “왕 부장은 미국과 중국이라는 거대한 선박 두 척이 항로를 이탈하거나 속도를 잃지 않고 함께 나아가기 위해서는 양국 정상의 전략적 지도를 준수하고 양국 정상이 도달한 합의를 이행하는 것이 필요하다고 말했다”고 보도했다.
루비오 장관과 왕 부장의 통화는 전날 진행된 피트 헤그세스 미 국방장관과 둥쥔 중국 국방부장 간의 화상 통화에 이어서 이뤄졌다.
특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 10월 말 경주 에이펙 정상회의를 전후로 시진핑 중국 국가주석과 만날 가능성이 제기되는 상황에서 이번 양국 외교·국방 장관의 소통이 미·중 정상회담에 한발 다가간 것일 수 있다는 분석이 나온다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지