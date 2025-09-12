SK하이닉스, AI폰 낸드 솔루션 세계 첫 공급

2029년까지 모든 프리미엄 스마트폰에 생성형 인공지능(AI) 기능이 탑재될 것이라는 전망이 제기됐다. SK하이닉스는 발 빠르게 AI 스마트폰용 낸드 솔루션 제품을 공급하는 등 고대역폭 메모리(HBM)에 이어 AI 메모리 시장 영향력 확대에 나섰다.

11일 시장조사기관 가트너는 스마트폰 시장이 AI폰으로 급격한 세대교체가 이뤄질 것으로 내다보며 이같이 밝혔다. 란짓 아트왈 가트너 시니어 디렉터 애널리스트는 “점차 대화형 AI가 자연스럽게 스며들며 사용자는 AI를 단순한 반응형 도구가 아닌 능동적인 디지털 동반자로 받아들이게 될 것”이라고 말했다.



가트너는 내년 AI폰 출하량이 지난해 대비 2배 이상 규모가 될 것으로 분석했다. 지난해 초 글로벌 스마트폰 출하량 1위인 삼성전자가 자사 최초의 AI폰 ‘갤럭시 S24 시리즈’를 출시하면서 AI폰 시장은 급물살을 타고 있다. 가트너는 올해 AI폰 출하량이 지난해(2억6043만) 대비 약 30% 증가한 3억6935만대에 달하고, 내년엔 올해 대비 약 51% 늘어 5억5900만대에 이를 것으로 내다봤다. 또 올해 AI폰 매출이 총 2982억달러에 달해 전체 AI 최종 사용자 지출의 20%를 차지할 것이라고 전망했다.



AI폰이 폭발적으로 증가하려면 신경망처리장치(NPU), AI 메모리 등 기기 내 데이터 처리 속도를 높여주는 하드웨어가 뒷받침돼야 한다. 복잡한 AI 연산을 과도한 전력 소모 없이 실시간으로 처리해야만 쾌적한 AI 사용 경험을 제공할 수 있어서다.



SK하이닉스는 이런 추세에 발맞춰 세계 최초로 양산한 AI폰용 낸드 솔루션 제품인 ‘ZUFS 4.1’을 고객사에 공급하기 시작했다고 이날 밝혔다. UFS는 스마트폰과 태블릿 등 모바일 기기에 사용되는 고속 플래시메모리 저장장치 규격으로, SK하이닉스는 기존 UFS에 데이터를 용도와 특성에 따라 서로 다른 공간에 저장하는 존 스토리지 기술을 적용해 ZUFS로 규격을 확장했다.



SK하이닉스는 해당 제품을 AI폰에 탑재하면 운영체제(OS) 작동 속도가 향상되고 데이터 관리 효율성이 대폭 개선될 것으로 기대했다. 실험 결과 기존 UFS 대비 애플리케이션(앱) 실행 시간이 45% 단축됐고, AI앱 실행 시간은 47%까지 줄어드는 것으로 나타났다.



김주선 SK하이닉스 AI인프라 사장은 “ZUFS 4.1은 안드로이드 운영체제와 저장장치를 최적화하기 위해양산한 최초 사례로, 활용 범위가 점차 확대될 것”이라고 기대했다.

