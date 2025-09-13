불면·우울·피로사회의 ‘비타민’… 우리에겐 ‘햇빛’이 필요해

광합성 인간/ 린 피플스/ 김초원 옮김/ 흐름출판/ 2만9000원

“인류는 너무 많은 빛 속에서 살고 있으면서도, 정작 필요한 빛은 받지 못한다. 조명은 많아졌지만, 빛은 사라졌다.” 미국의 과학 전문기자인 저자는 ‘광합성 인간’에서 이같이 단언한다.

저자는 오늘날 낮과 밤이 바뀐 시대, 우리의 잃어버린 생체리듬(circadian rhythm)과 빛의 관계를 설명하며 현대 문명이 ‘시간’과 ‘빛’을 어떻게 잃어버렸는지, 그것이 우리의 몸과 마음에 어떤 대가를 치르게 하는지를 보여준다.



책에 따르면 지구의 모든 생명체는 태양의 움직임, 계절의 변화, 지구와 달의 인력 등 지구에 나타나는 환경 변화의 주기에 맞춰 진화했다. 자연은 여전히 이러한 법칙을 따라 움직인다. 하지만 사회가 발전할수록 인간은 타고난 생체리듬을 무시하며 살게 됐고, 기술의 발전은 태양과 인간 사이를 더 멀어지게 했다. 오늘날 우리는 어느 때보다도 많은 조명을 사용하고 있지만 정작 우리 몸이 필요로 하는 태양 빛을 받는 시간은 줄어들었다.

저자는 “현대인은 심각한 빛 부족에 시달리면서도 동시에 원치 않는 빛 공해에 노출된 ‘낮과 밤이 바뀐 시대’를 살고 있다”며 “무너진 생체리듬 회복을 돕는 일조량을 고려한 일터 구성 등에 관한 사회적 논의가 필요하다”고 역설한다. 게티이미지뱅크

우리가 흔히 블루라이트라고 부르는 청색광은 우리 몸의 생체리듬을 조절하는 데에 가장 중요한 빛이다. 눈에 있는 ‘ipRGC(감광성 망막 신경절세포)’는 빛의 색과 강도를 감지해 지금 지구 시간이 몇 시쯤인지를 우리 몸의 생체시계에 전달하는 역할을 한다. 그러나 블루라이트가 몸에 좋지 않다는 오해 때문에, 낮에는 오히려 태양의 강한 블루라이트가 필요함에도, 안경, 선글라스, 유리창 등에 블루라이트 차단 기능을 넣어 블루라이트를 받지 못하고 있다. 밤에는 반대로 너무 많은 청색광이 우리가 모르는 사이에 우리 몸을 공격한다. 휴대폰, TV, 컴퓨터 화면, 가로등을 비롯한 인공조명들이 우리 몸이 피곤해도 잠들지 못하게 만들고 있다. “우리가 낮에 받아야 할 빛은 막고, 밤에는 오히려 과잉으로 노출된다”는 게 저자의 설명이다.



저자는 생체리듬과 빛의 상관관계를 알아보기 위해 모든 외부의 시계를 제거한 채 지하 벙커에서 들어가 생활하는 실험에 직접 참여했다. 그곳에서는 시계를 볼 수도, 태양 빛을 느낄 수도 없었다. 처음 며칠은 비교적 견딜 만했으나, 흐르면서 점차 기분 저하·식욕 이상·수면 패턴 붕괴가 나타났다. 벙커에서 나온 뒤에도 정상적인 리듬을 회복하는 데 일주일 이상 걸려 애를 먹었다. 이 실험을 통해 생체리듬이 단순한 ‘잠자고 일어나는 습관’이 아니라, 뇌와 신체 전체의 건강을 지배하는 생물학적 시계임을 체험을 통해 확인하게 됐다. 그는 “나는 어둠 속에서 10일간 살았다. 그리고 거의 미쳐버릴 뻔했다”고 고백한다.

저자는 빛과 생체리듬의 관계를 설명하는 흥미로운 실험을 소개한다. 한 연구에서 학생들을 두 그룹으로 나누어 아침 햇빛을 받은 집단과 실내에서만 생활한 집단의 시험 성적을 비교했더니, 햇볕을 쬔 집단이 평균적으로 더 높은 집중력과 점수를 기록했다. 햇빛은 무료지만, 그 효과는 어떤 값비싼 보충제보다 강력함을 보여준다. 저자는 교대 근무자들의 사례도 비중 있게 다룬다. 밤에 일하고 낮에 자는 생활은 생체시계를 심각하게 흔들어놓는다. 그의 연구에 따르면 교대 근무 여성의 유방암 발병률은 일반인보다 현저히 높다. 또 의료 현장에서는 야간 근무 시간대에 의료 과실이 두 배 이상 증가하는 것으로 나타났다.



심지어 스포츠 경기에서도 생체리듬은 결정적인 변수로 작용한다. 야구팀은 홈구장에서 ‘자연스러운 생체시간’에 경기를 할 때 승률이 높았다. 반대로 생체리듬이 깨지는 시간대에는 같은 실력의 팀이라도 승패가 달라졌다.



그렇다면 흐트러진 생체리듬을 어떻게 되돌릴 수 있을까? 가장 좋은 방법은 태양시에 맞춰 일어나고, 잠이 드는 것이겠지만, ‘9 to 6’가 일반적인 현대사회에선 태양시에 맞춰 살기가 어렵다. 그런 만큼 현실 속에서 실천 가능한 대안들을 제시한다. △오전에 20∼30분 동안 집중적으로 햇볕 쬐기 △규칙적인 식사 시간 지키기 △디지털 화면이나 인공조명에 노출되는 시간과 강도 조절하기 △필요하다면 영양제 활용하기 △카페인 줄이기 등 작은 노력이 생체리듬을 되살리는 데에 도움이 될 수 있다.



저자는 우리가 잃어버린 일조량을 확보하기 위해서는 개인적 노력만으로는 한계가 있다고 설명한다. 기업과 사회 전체가 조명 설계, 근무 제도, 도시 환경을 바꿔야 한다는 점을 강조한다. 빛의 질과 양을 고려하지 않는 사회 구조가 결국 집단적 피로와 질병, 생산성 저하로 이어진다는 것이다.



저자는 “생체리듬을 무시하는 사회는 결국 인간의 한계를 무시하는 사회”라고 경고하며 우리 몸을 지휘하는 생체리듬과 빛의 중요성을 새삼 돌아보게 한다.

