독일계 유대인 이민자들과 美 월스트리트 금융의 역사

월스트리트의 유대인들/ 대니얼 슐먼/ 민태혜 옮김/ 생각의힘/ 3만8000원

150년 넘는 역사를 자랑하는 세계 최대 규모의 글로벌 투자은행 골드만 삭스, 2008년 9월 ‘리먼 쇼크’ 직전까지 미국 4대 은행 중 하나였던 리먼 브러더스, 철도 채권 발행으로 미국 산업화의 한 축을 담당했던 쿤 러브 등은 모두 독일계 유대계 금융가문이 창업한 회사다. 이들 가문은 제너럴 모터스, 코닥, 파라마운트, 폴라로이드, 웨스턴유니언 등 미국의 대표 기업들이 인수·유통하면서 현재의 미국과 월스트리트의 막강한 입지를 구축하는 데 큰 역할을 했다.



책은 독일계 유대인 금융가들이 월스트리트의 금융 권력으로 부상하는 과정을 남북전쟁, 파나마운하 실패, 러일전쟁, 1차 세계대전, 러시아 혁명, 수차례의 금융위기 등 굵직굵직한 사건과 함께 풀어낸다. 중세 유럽 기독교 사회에서 토지 소유와 길드(직업 조합) 가입이 금지됐던 유대인들은 자연스럽게 금융·무역 산업에 손을 댔다. 독일에서 혁명과 박해에 시달리다가 1840년대부터 미국으로 이주한 유대인들은 위기를 기회로 만들었다. 남북전쟁 때는 남부와 북부의 국채를 유럽에 팔아 큰 이윤을 남겼고, 훗날 기업어음(CP)으로 불리는 무담보 단기 어음 시장을 개척했다. 러일전쟁에서는 러시아의 승리를 예상하던 대부분의 유럽 국가들이 주저할 때 일본 국채를 적극적으로 인수했다. 책에서 집중적으로 다루는 쿤 러브의 수장, 제이컵 시프는 일본의 전쟁 승리에 기여한 공로로 천황으로부터 최고 등급의 욱일장까지 받는다.

저자는 미국의 탐사 전문 매체 ‘머더 존스(Mother Jones)’의 워싱턴 지국 선임 편집자로, 특정 정파의 입장을 담지 않는 비당파적 저널리스트로 평가받고 있다. 책에는 골드만 삭스의 마커스 골드만·새뮤얼 삭스, 리먼 브러더스의 헨리 리먼 등 유명 인사뿐 아니라 그간 잘 알려지지 않은 다양한 유대계 금융가와 그 가문들의 복잡한 관계까지 구체적으로 담겨 있다. 반유대주의 관점에서 기존 앵글로 색슨계 세력이 막 미국으로 건너온 유대계를 강하게 배척했고, 이 과정에서 뉴욕 그랜드 유니언 호텔을 찾은 투자은행가 조지프 셀리그먼이 투숙을 거부당하기도 했다.



저자는 뉴저지 유대계 가정에서 태어났음에도 성공한 유대인들의 이야기를 미화하지 않는다. 그들이 노예제를 받아들여 가사와 사업보조에 적극 활용한 일이나 러일전쟁의 일본 지원에 동유럽 이민자가 유입되는 것을 막기 위한 의도가 숨어 있었다는 사실도 서술한다. 19세기 후반 미국 황금시대(Gilded Age)에 벌어진 금융 권력의 힘겨루기와 독과점 영업이 경기 불황을 야기했고, 현재 세계 경제 속 불평등의 뿌리가 됐다는 지적도 피하지 않고 다룬다.



저자가 안내하는 대로 미국 금융권과 유대계의 끈끈한 관계를 따라가다 보면 하마스·이스라엘 전쟁 발발 이후 미국을 비롯한 세계 곳곳에서 재등장하는 반유대주의 이념에 대해서도 다시 생각할 거리를 얻게 된다.

