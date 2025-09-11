국악관현악 만나 신명나는 전통 굿판

국립국악원 창작악단이 우리나라 곳곳에서 전승되고 있는 전통 굿 음악을 국악관현악으로 새롭게 선보인다.



국립국악원은 ‘전통의 재발견─굿’ 공연을 25, 26일 국립국악원 예악당에서 개최한다고 11일 밝혔다. 이번 공연을 위해 국립국악원은 국악계에서 왕성한 활동을 펼치고 있는 이고운, 박한규, 김백찬, 정승희 작곡가에게 작품을 위촉했다.

창작악단의 국악관현악 연주에 협연하는 연주자로는 각 지역 굿 음악을 대표하는 유지숙(국립국악원 민속악단 예술감독·사진), 김동언(부산 기장 오구굿 보유자 등의 명인이 함께한다.

이고운 작곡의 ‘서도소리와 국악관현악을 위한 다리굿’은 이북5도 무형유산으로 지정된 ‘평안도 다리굿’을 소재로 망자의 한을 풀고 극락으로 보내는 의미를 전한다. 김백찬 작곡의 ‘국악관현악 협주곡─초망자굿’은 부산 기장에서 강원 속초까지 분포되어 있는 동해안 오구굿 중 ‘초망자굿’을 중심으로 구성한 작품이다.

