‘그랜드 민트 페스티벌 2025’, 최종 라인업 공개

다음 달 18∼19일 서울 올림픽공원 일대에서 열리는 가을을 대표하는 음악 축제인 ‘그랜드 민트 페스티벌 2025(Grand Mint Festival 2025, 이하 GMF)’가 총 14팀이 새로이 합류한 최종 라인업을 11일 공개했다.

다음 달 18일에는 ‘선플라워(온리)(Sunflower(Only))’ 발매 후 꾸준한 활동을 이어가고 있는 ‘이준형’을 필두로, ‘붉은 장미’ 역주행 신드롬의 ‘우예린’, 북미 34개 도시 투어로 주목받은 ‘롤링쿼츠(Rolling Quartz)’, 첫 단독 콘서트를 앞둔 ‘민서’, 싱글 ‘미미나리(miminari)’로 음악적 스펙트럼을 넓힌 ‘키스누’가 합류 소식을 알렸다.

다음 달 19일에는 ‘놀면 뭐하니?’에서 색다른 매력을 선보인 ‘하동균’, 글로벌 월드투어를 마치고 돌아온 ‘원위’, 싱글 ‘무지개’로 새로운 음악적 시도를 보여준 ‘아월(OurR)’, 솔직한 가사로 사랑받는 ‘박소은’, 뛰어난 기타 실력과 매력적인 음색의 ‘연정’, ‘원콩쿨 2025’ 우승자 ‘삼월생’이 출연한다.

또한 지난 2일 발매된 민트페이퍼 컴필레이션 앨범 ‘브라이트(bright) #15’ 참여 아티스트 중 스트리밍 이벤트 상위 3팀인 ‘컨파인드 화이트’, ‘이븐이프(evenif)’, ‘베리코이버니’가 브라이트 랩(bright Lab). 스테이지에서 관객들을 만난다.

주최사 민트페이퍼는 “이번 GMF는 다섯 개의 멀티 스테이지와 현장에서만 경험할 수 있는 다채로운 콘텐츠를 통해 코로나 이전에 느낄 수 있었던 페스티벌의 본질을 되살려 선보인다”며 “‘라운드(ROUND)’와 ‘서울뮤직포럼’과의 협업으로 아티스트와 업계 관계자가 교류할 수 있는 비즈니스 미팅과 포럼도 함께 진행된다”고 전했다.

한편 총 62팀의 아티스트들을 5개 스테이지에서 만나볼 수 있는 GMF의 공식 티켓은 놀(NOL) 티켓, 예스, 네이버 예약을 통해 예매할 수 있다.

우선 입장권은 놀 티켓에서 15일부터 구매 가능하다.

구체적인 타임테이블은 24일 공개된다.

자세한 일정과 정보는 민트페이퍼 홈페이지와 그랜드 민트 페스티벌 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.

