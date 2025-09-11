[포토] 허남준-신예은 '청춘 로맨스 기대하세요!'

배우 허남준(사진 왼쪽)과 신예은이 11일 서울 구로구 더링크 서울 호텔에서 열린 JTBC 토일드라마 '백번의 추억' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
'백번의 추억'은 1980년대 100번 버스 안내양 영례와 종희의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로 드라마로 오는 14일 오후 10시 40분 첫 방송 한다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
입력 : 2025-09-11 14:49:45 수정 : 2025-09-11 14:49:45
한윤종 기자 hyj0709@segye.com
배우 허남준(사진 왼쪽)과 신예은이 11일 서울 구로구 더링크 서울 호텔에서 열린 JTBC 토일드라마 '백번의 추억' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
'백번의 추억'은 1980년대 100번 버스 안내양 영례와 종희의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로 드라마로 오는 14일 오후 10시 40분 첫 방송 한다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지