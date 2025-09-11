경찰청장기 사격대회 개최…파리올림픽 메달리스트 6인 출격

국가대표 선발을 겸하는 경찰청장기 전국사격대회가 창원국제사격장에서 11일부터 17일까지 7일간 열린다. 파리올림픽 사격 메달리스트 6인도 이번 대회에 참가한다.

제34회 경찰청장기 사격대회 참가자들이 11일 창원국제사격장에서 경기를 치르고 있다. 경찰청 제공

경찰청에 따르면 올해 34회를 맞는 경찰청장기 사격대회는 1992년 제47주년 경찰의 날 기념행사의 하나로 창설됐다. 경호청장기, 홍범도장군배, 사격연맹회장기, 봉황기, IBK기업은행장배, 대구시장배 사격대회와 함께 국가대표를 선발하는 중요한 대회 중 하나로 여겨진다. 그동안 경찰청장기 사격대회에서는 한국 신기록 50개, 한국 타이기록 80개 등이 수립됐다.

이번 대회는 10m 공기소총을 비롯한 14개 종목, 장애인부 5개 종목 등 총 19개 종목으로 진행된다. 중등부, 고등부, 대학부, 일반부, 장애인부로 나뉘어 총 396개팀 2823명의 선수가 참가한다. 2024 파리올림픽 사격 메달리스트인 반효진, 양지인, 오예진, 조영재, 금지현, 박하준 선수도 내년 국가대표 선발을 위해 참가한다.

김성희 경남경찰청장은 “안전사고 없이 기량을 마음껏 발휘해 멋진 승부를 펼치길 기대한다”고 말했다.

