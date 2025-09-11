[단독] 특검, 원희룡·김선교 출국금지 재연장… 소환은 ‘아직’

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 관련 여러 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 최근 ‘양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹’과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관과 국민의힘 김선교 의원에 대한 출국금지 조치를 재연장한 것으로 확인됐다.

원희룡 전 국토교통부 장관(왼쪽), 김선교 국민의힘 의원. 뉴시스·연합뉴스

11일 세계일보 취재 결과 특검은 이달 초 원 전 장관과 김 의원에 대한 출국금지를 2차 연장했다. 7월2일 첫 출국금지 조치 이후 8월 1차 연장에 이은 두 번째 연장 조치다. 다만 수사 초기 강제수사에 속도를 냈던 것과 달리 두 사람에 대한 직접 소환조사는 아직 이뤄지지 않은 상태다.

양평고속도로 노선 변경 의혹은 국토부가 2023년 윤 전 대통령 취임 이후 서울-양평고속도로의 종점 노선을 김씨 일가 땅 인근으로 바꿔 특혜를 주려했다는 게 핵심이다. 사업 원안이었던 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했지만, 국토부는 2023년 5월 강상면 종점 노선을 새로 검토하면서 의혹이 본격화됐다. 논란이 일자 원 전 장관은 같은 해 7월 사업 전면 백지화를 선언했다. 원 전 장관은 당시 “장관직뿐만 아니라 정치생명을 걸겠다”며 의혹을 강하게 부인했다.

특검은 당시 국토부와 양평군 등이 김씨 일가에 특혜를 주기 위한 목적으로 사업 타당성 조사를 맡았던 용역업체에 외압을 행사했다고 의심하고 있다. 이에 원 전 장관과 당시 양평군수였던 김 의원을 수사 중이다.

앞서 특검은 지난 7월14일 국토교통부 장관실, 한국도로공사 설계처, 사업 당시 용역을 맡았던 동해종합기술공사, 당시 국토부 실무자 김모 서기관 주거지 등을 압수수색했다. 같은 달 15일과 8월25일엔 김 서기관을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 김 서기관은 당시 용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안한 인물로 알려졌다. 8월22일에는 양평군청 안전총괄과와 도시과도 압수수색했다.

