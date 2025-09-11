“운전자와 시민 모두가 안전하게”… 에너지경주, 폐기물 운반차량 안전운전 캠페인 실시

종합환경기업 에코비트의 자회사 에너지경주가 폐기물 운반차량 운전자의 안전의식을 높이고 운전자와 시민 모두의 안전을 강화하기 위해 ‘안전운전 캠페인’을 실시했다고 11일 밝혔다.

에너지경주 안전운전 캠페인. 에코비트 제공

이번 캠페인에는 에너지로직스중부도 함께 참여해 에코비트 자회사 전반으로 안전운전 문화를 확산시키고 있다.

이번 캠페인은 운전자가 스스로 안전 점검을 생활화하고 폐기물 수거∙운반 과정에서 발생할 수 있는 사고를 예방할 수 있도록 ▲차량실명제 도입 ▲경고 표지 스티커 부착 ▲근골격계 질환 예방 스트레칭 안내 등 다양한 안전 조치를 포함한다. 이를 통해 운전자의 책임 의식을 높이고 현장 안전 문화를 정착시키는 계기가 되길 기대하고 있다.

캠페인 핵심 조치 중 하나로 새롭게 도입하는 차량실명제는 보험가입 기간, 검사 유효기간, 면허 종류 등 운전자 정보를 차량에 명시해 이력을 체계적으로 관리하는 제도로, 운전자의 책임 의식을 한층 강화할 것으로 기대된다. 또한 차량 외부에는 ‘적재함 개방 시 보행자 주의’, ‘적재물 무너짐 주의’, ‘회전 시 양보 요청’ ‘후진 충돌 주의’ 등 5종의 경고 스티커를 부착해 주의를 환기하고, 차량 내부에는 스트레칭 안내 스티커를 부착해 상∙하차 과정에서 발생할 수 있는 근골격계 질환 예방을 돕는다.

에너지경주와 에너지로직스중부는 이번 캠페인을 시작으로 폐기물 수거∙운반 단계별 안전 수칙과 차량별 작업 환경을 고려한 안전운전 가이드를 마련, 현장 안전관리 체계를 점진적으로 고도화할 계획이다.

안전보건실장 서영만 CSEO는 “이번 캠페인이 폐기물 수거∙운반 작업자들이 안전한 일터를 스스로 만들어가는 ‘실천하는 안전’의 출발점이 되길 바란다”며, “운전자와 시민 모두가 안전한 환경을 만들 수 있도록 안전문화를 꾸준히 정착시켜 나가겠다.”고 말했다.

한편, 에코비트는 최근 고용노동부가 산재 예방을 위해 선정한 ‘12대 핵심 안전수칙’ 준수를 위해 안전보건 관리감독을 강화하고 자율안전보건 캠페인을 전개하는 등, 현장 중심의 ‘실천하는 자율안전문화’를 확산을 통해 안전한 일터 조성에 집중하고 있다.

