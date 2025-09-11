LX하우시스, 배우 전지현 출연 ‘뷰 프레임’ 창호 신규 광고 전개

LX하우시스는 가을 인테리어 성수기 시즌을 맞아 LX Z:IN(LX지인) 창호 뷰프레임만의 프리미엄 가치를 강조하는 신규 광고 캠페인을 전개한다고 11일 밝혔다.

LX하우시스, 뷰프레임 창호 신규 광고캠페인 전개. LX하우시스 제공

이번 광고는 LX하우시스 광고모델 배우 전지현이 출연해 '뷰프레임 창호가 만들어내는 생활의 변화를 직접 체감하고 공감한다'는 콘셉트다.

뷰프레임 창호의 특장점을 통해 소비자가 일상에서 누릴 수 있는 경험과 가치를 '이 모든 건 오직, 뷰프레임에서만'이라는 메시지와 함께 전달한다.

다른 창호에서는 경험할 수 없는 △더욱 얇아진 창호 프레임(베젤리스 디자인) △우수한 단열성(다중 챔버 설계 구조) △꼼꼼한 시공 품질 등을 통해 달라진 삶의 모습을 담았다는 설명이다.

모델 전지현이 뷰프레임 창호로 구현된 아늑한 공간에서 보내는 밝고 편안한 일상 모습을 통해 소비자들이 뷰프레임 창호가 만들어낸 프리미엄 인테리어 공간을 친숙하게 느낄 수 있도록 연출했다.

LX하우시스는 이번 창호 광고 캠페인을 유튜브와 주요 SNS 등 다양한 디지털 매체를 통해 오는 10월 중순까지 전개할 예정이다.

