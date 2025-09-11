순천 원도심에 활기를… 글로벌 웹툰 허브센터 문 열어

전남 순천시 장천동에 활기를 불어넣을 글로벌 웹툰 허브센터가 문을 열고 본격 운영에 들어간다.

11일 순천시에 따르면 시는 전날 글로벌 웹툰 허브센터에서 입주기업 대표, 지역관련 학과 교수 및 학생, 원도심 건축주 대표 등 50여 명이 참석한 가운데 제막식을 갖고 입주기업 환영 행사를 열었다.

글로벌 웹툰 허브 센터 현판 제막식. 순천시 제공

이날 행사는 원도심에 새롭게 둥지를 튼 기업들을 환영하고, 기업 간 교류와 협력을 통해 문화콘텐츠 산업 생태계 조성의 본격적인 출발을 알리기 위해 마련됐다.

행사는 ‘콘텐츠산업이 순천에 펼쳐갈 미래’를 주제로 도시의 꿈과 목소리를 담아 인공지능(AI)로 구현한 영상 상영으로 시작됐다. 이어 글로벌 웹툰 허브센터 현판 제막식과 함께 시·기업·대학·원도심 시민이 참여하는 차담 순으로 진행됐다.

특히 제막식에서는 참석자 전원이 함께 ‘순천, 콘텐츠 도시의 미래를 열다’라는 구호를 공유하며 클러스터 출범의 상징성을 더했다. 차담 자리에선 기업 간 공동 프로젝트 추진, 청년 인재 양성 및 취업 연계, 지역 대학과의 산학협력 확대 등 방안을 논의하고 협력의 의지를 다졌다.

시는 현재까지 애니메이션, 웹툰, 출판 등 콘텐츠 기업 30개사와 투자협약을 맺고 이전을 확정했으며, 오는 11월까지 원도심 일대 공실을 리모델링한 ‘창·제작기지(원츠랜드)’에 이들 기업의 입주를 마무리할 계획이다.

또 연말까지 현재 이전이 확정된 30개사를 포함해 총 35개사 이상 유치를 목표로 추가 기업 유치에도 속도를 낼 방침이다.

노관규 시장은 “순천으로 이전해 주신 기업 관계자들께 감사드린다. 순천이 콘텐츠 산업의 중심이 되고 어두운 원도심을 밝힐 수 있도록 힘을 모아주시길 바란다”며 “순천을 콘텐츠 기업, 학생들에게 기회를 주는 도시로 만들겠다”고 말했다.

