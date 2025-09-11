“신용불량자 대출해드립니다”…연 6만% 이자로 18억 뜯어낸 사채조직 덜미 [사사건건]

경찰이 최고 6만%의 살인적 이자를 부과한 불법 사채업체 조직원들을 일망타진했다. 이들은 4년간 전국에서 스마트출금 시스템을 악용해 비대면 방식으로 100여명의 피해자들에게 초고금리로 돈을 빌려주고 15억원의 범죄수익을 올린 것으로 나타났다.

서울경찰청 형사기동대는 대부업법 위반과 채권추심법 위반 등 혐의로 사채조직원 17명과 대포폰 제공자 13명, 범인도피 혐의자 2명 등 총 32명을 검거했다고 11일 밝혔다. 이 중 11명은 구속 상태로 검찰에 송치됐다. 경찰은 수사가 시작되자 도주한 총책에 대해서는 지명수배 조치했다.

불법 사채조직이 SNS에 피해자들을 ‘사기꾼’, ‘개쓰레기’ 등으로 모욕하며 차용증 사진과 함께 박제한 게시물들. 서울경찰청 형사기동대 제공

이 조직은 2020년 7월부터 지난해 11월까지 전국 103명을 상대로 약 7억1000만원을 빌려주고 18억원을 상환받은 것으로 조사됐다. 가족과 지인만으로 구성된 조직은 영업팀과 추심팀으로 분업화해 체계적으로 범행을 이어갔다.

경찰에 따르면 이들은 수사망을 피하기 위해 대포통장 대신 현금입출금기(ATM) 스마트출금 방식으로만 돈을 입금받았다. 피해자와 카카오톡으로 비대면 대출 심사를 진행한 뒤 대출금은 무통장 입금하고, 원리금은 스마트출금으로 회수하는 방식이었다. 피해자가 본인 은행 애플리케이션 화면에 뜬 인증번호를 실시간으로 알려주면 사채업자는 ATM에 가서 번호를 입력하고 돈을 찾아갔다.

조직원들은 인적이 드물고 폐쇄회로(CC)TV가 없는 ATM을 물색해 번호판 없는 오토바이를 타고 헬멧과 마스크로 완전무장한 채 현금을 인출했다.

피해자는 20∼50대 회사원과 자영업자가 대부분이었다. 연령별로는 30대가 63명으로 가장 많았고, 20대 15명, 40∼50대 25명 순이었다. 경찰 관계자는 “이미 돈을 갚았다며 피해 진술을 거부한 사람들이 100여명 이상 더 있어 실제 피해자는 수백 명에 달할 것으로 추정된다”고 말했다.

사채조직이 이들에게 부과한 이자는 연 4000%에서 최고 6만%에 달했다. 하루만 연체해도 5만원의 연장비를 부과했다. 피해자 A(31)씨는 2023년 5월 30만원을 빌린 뒤 약 반년 만에 최고 연 6만8377%의 이자율을 적용받아 원리금 311만원을 상환했다. 또 다른 피해자 B(29)씨는 이른바 ‘돌림대출’로 7000만원을 빌리고 1억6000만원을 상환했다. B씨는 204회에 걸쳐 돈을 받고 678회에 나눠 상환한 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “피해자들이 소액 대출의 함정에 빠져 연장비, 돌림대출로 피해가 커졌다”고 설명했다.

불법 사채조직이 적용한 이자율 조건표. 서울경찰청 형사기동대 제공

특히 피해자들이 연체할 경우 조직은 단계별로 수위를 높여가며 악질 추심을 진행했다. 조직은 대출 과정에서 피해자의 가족·지인의 개인정보를 수집한 뒤 차용증과 얼굴 및 신분증을 함께 촬영한 사진을 확보했다.

이후 피해자가 돈을 갚지 않으면 단체채팅방을 개설해 “사기꾼 끝판왕”, “현금 빌려가서 도박으로 탕진 후 정신병원 간다하고 연락두절”이라며 피해자를 모욕했고, 페이스북 등 사회관계망서비스(SNS)에 차용증 사진을 올려 “가족, 지인 정보 팔아 현금사기침. 도박중독 쓰레기”라고 했다.

경찰 관계자는 “살인적인 이자율 부과와 연장비까지 받는 건 금융이 아니라 범죄”라며 “소액 대출이라고 함정에 빠지지 말고 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.

올해 7월22일부터 개정 시행된 대부업법에 따르면 반사회적 대부계약과 초고금리 계약은 원리금이 무효화되며, 미등록 불법 사금융업자에 대한 처벌도 기존 5년 이하 징역에서 10년 이하 징역으로 강화됐다.

경찰은 스마트출금 시스템 악용을 방지하기 위해 위치 기반 출금 제한 등 보완책을 금융당국과 협의 중이라고 밝혔다.

