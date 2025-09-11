월가에서 잇따르는 경기 침체 경고…골드만삭스 CEO “고용에 약화 신호, 물가도 여전히 불안"

미국의 경기 하강을 시사하는 데이터가 잇따라 발표되고 있는 가운데 월가에서도 경제 둔화 가능성에 대한 경고가 잇따르고 있다. 하루 전 세계최대 은행인 JP모건 체이스의 최고경영자(CEO)가 경기 하강 가능성을 언급한 데 이어 이번엔 1위 투자은행(IB)인 골드만삭스 수장도 경고에 동참했다.

데이비드 솔로몬 골드만삭스 CEO

데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)는 10일(현지시간) CNBC와 인터뷰에서 “다소간의 약화를 시사하는 일부 고용 데이터를 우리가 봤다는 데 의심의 여지가 없다”며 “그걸 아주 면밀히 지켜봐야만 한다고 생각한다”고 말했다. 하루 전 미 고용부가 발표한 지난해 4월~올해 3월 연간 비농업 일자리 증가폭이 기존보다 91만1000명이나 대폭 하향수정된 데 따른 반응이다.

솔로몬 CEO는 8월 도매물가가 예상을 깨고 하락했지만 여전히 꾸준히 높은 물가의 신호들이 보인다고 언급하기도 했다. 미국 노동부는 이날 8월 미 생산자물가지수(PPI)가 전달보다 0.1% 하락했다고 발표한 바 있다. 이는 0.3% 상승을 예상한 시장 전망을 뒤엎은 것이다. 솔로몬 CEO는 “무역 정책들이 여전히 협상 중이고, 여전히 시행되고 있다”며 “이 모든 게 어떤 결과를 가져올지에 대한 불확실성이 있고, 그게 성장에 타격을 주고 있다는 데 의심의 여지가 없다”고 말했다.

제이미 다이먼 JP모건 체이스 CEO

하루 전에는 ‘월가의 황제’로 불리는 제이미 다이먼 JP모건 체이스 CEO가 미국 경제의 둔화 가능성을 경고했다. 그는 CNBC 방송 인터뷰에서 “경제가 약화하고 있다”며 최근 개정된 고용 데이터가 은행들이 앞서 우려했던 것을 재확인했다고 말했다. 그는 “경기가 침체로 가는 중인지, 단순히 둔화하는지는 알지 못한다”라고 말했다. 다만, 미 연방준비제도(Fed·연준)가 이달 기준금리를 인하할지에 대해선 아마도 인하할 것으로 보인다면서도 “그것이 경제에 중요하지 않을 수도 있다”라고 말해 둔화 수준이 금리 인하 영향을 상쇄할 수준이 될 수 있음을 시사했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지