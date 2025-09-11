고공농성에 전면파업...투쟁 수위 높이는 HD현대중공업 노조

HD현대중공업 노동조합이 고공농성에 이어 전면파업까지 벌이며 투쟁의 수위를 높이고 있다.

HD현대중공업 노조는 11일 오전 8시부터 8시간 파업한다. 올해 임금협상과 관련해 11차례 부분파업을 벌인 노조가 전면파업을 벌이는 것은 처음이다. 노조는 회사 측이 전향적인 제시안을 내놓을 때까지 전면 파업을 이어간다는 계획이다. 12일에는 HD현대미포, HD현대삼호가 HD현대중공업 울산조선소 앞에서 공동 집회를 벌일 예정이다.

HD현대중공업 노조 조합원들이 파업을 벌이고 있는 모습. HD현대중공업 노조 제공

전면파업을 하지만 자동차 파업처럼 조선소 전체가 멈춰서진 않는다. 조선소는 자동차 생산라인처럼 일부만 파업해도 차질이 생기는 컨베이어 시스템이 아니라, 공정별로 일하는 체계이기 때문이다. 조합원 대다수가 일손을 놓지 않으면 모든 생산이 중단되지 않는다는 의미다. HD현대중공업 노조 파업에는 300여명의 조합원이 참여하는 것으로 경찰은 추산하고 있다.

전날 백호선 HD현대중공업지부장(노조위원장) 등은 회사 측의 결단을 촉구하며 울산조선소 내 40m 높이 크레인에 올라가 고공농성을 벌이고 있다. 백 지부장은 “HD현대미포을 합병하고, ‘마스가’(MASGA) 프로젝트 실현 구상으로 세계적 선박 건조 기업으로의 위상을 높이는 가운데 그것을 이루어낸 구성원들과 조합원에 대한 예우와 보상을 찾아보기 어렵다”면서 “회사 측이 노동조합의 요구안을 받아들일 때까지 끝까지 투쟁하겠다”고 밝혔다.

지난 10일 백호선 HD현대중공업 노조위원장(HD현대중공업지부장)이 울산 조선소 내 40m 높이 크레인에 올라 고공농성이 벌이고 있다. HD현대중공업 노조 제공

HD현대중공업 노사는 오해 5월20일 상견례를 한 뒤 23차례 교섭했다. 지난 7월18일에는 기본급 13만3000원(호봉승급분 포함) 인상, 격려금 520만원, 특별금(약정임금 100%) 지급, 기준에 따른 성과급 지급 등을 담은 1차 잠정합의안을 마련했다. 그러나 전체 조합원 6000여명을 대상으로 진행한 찬반투표에서 63.8%(3900여명)의 반대로 부결됐고, 이후 두 달 가까이 진전이 없다. 노사는 특히 임금 인상방식을 두고 의견이 나뉘는 것으로 알려졌다. 노조는 각종 수당의 기준이 되는 기본급 중심으로 인상을, 회사 측은 선박 수주 상황과 글로벌 경제 요인에 유동적으로 대응할 수 있는 격려금(일시금)을 늘리려고 하고 있다.

노조는 올해 임금협상에서 기본급 14만1300원 인상(호봉승급분 제외)과 정년연장(현 만 60세→최장 65세), 임금피크제 폐지, 근속수당 인상 등 15개 항목을 요구하고 있다. ‘골리앗 투쟁’으로 유명한 HD현대중공업 노조는 국내 노조 쟁의행위 분위기를 이끈다. 지난해 임금 및 단체협상 중에도 HD현대중공업 노조는 24차례 부분파업을 벌였다.

