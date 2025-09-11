‘3대 특검법 파기’ 野 유상범 “잉크도 마르기 전에 뒤집어” vs 與 김병기 “파기 아닌 최종 결렬”

국민의힘은 11일 전날 여야 원내대표가 합의한 3대 특검법(내란·김건희·순직해병) 개정안과 관련해 더불어민주당이 합의 파기 입장을 전해왔다고 했다.

김병기 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오후 서울 여의도 국회에서 원내대표 회동을 하고 있다. 왼쪽부터 송 원내대표 ,유상범 원내수석, 김 원내대표, 문진석 원내수석, 뉴스1

유상범 원내수석부대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 “민주당에서 ‘(특검) 기간에 대한 합의를 이행할 수 없겠다. 기한을 연장해야겠다’라는 입장을 전하면서 사실상 어제의 합의를 파기하겠다고 했다”고 말했다.

앞서 김병기 민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 전날 3대 특검의 수사 기간을 추가 연장하지 않고, 수사 인력도 필요한 인원에 한해서만 증원하기로 합의했다. 또한 국민의힘은 정부조직 개편안에 포함된 금융감독위원회 설치에 협조하기로 했다.

유 원내수석부대표는 “현재 민주당 내 내부적 갈등, 당원들의 반발 등을 이유로 합의를 이행하지 못하겠다는 입장”이라고 설명했다. 그러면서 “오늘 아침에 (민주당에서) 입장을 최종적으로 전해왔다”고 덧붙였다.

송언석(오른쪽) 국민의힘 원내대표와 유상범 원내운영수석부대표가 10일 오후 서울 여의도 국회에서 김병기 더불어민주당 원내대표와 회동을 위해 운영위원장실로 향하고 있다. 뉴시스

그는 “원내대표 간에 6시간에 걸쳐서 (논의했고) 민주당에서도 필요성을 갖고, 우리도 정부 조직 개편에 대한 민주당의 입장을 충분히 고려했기 때문에 진통 끝에 합의가 이뤄졌는데 잉크도 마르기 전에 밤사이 뒤집히기 시작한다면 민주당 원내대표와 원내수석부대표의 존재 가치가 뭔지 모르겠다”고 했다.

이어 “원내대표가 합의한 것을 이렇게 지킬 수 없다면 앞으로 민주당에서는 당의 승낙을 받아야, 정청래 대표의 승낙이 있어야 정부와 원내대표 간 합의한 것이 이행되는 것인가”라며 “국민의힘 입장에서는 유감스럽게 생각하고 앞으로 원내대표 간 합의를 할 수 있을지에 대해서도 의구심이 든다”고 했다.

민주당이 이날 본회의에서 3대 특검법 개정안을 수정 처리할 경우 국민의힘은 당초 예정대로 필리버스터(무제한 토론)로 대응할 것으로 보인다.

이와 관련해 유 원내수석부대표는 “긴급 논의를 다시 한번 할 예정”이라며 “민주당이 합의의 무게를 얼마나 가볍게 여기는지 보여주는 단적인 사례”라고 했다.

‘합의 내용에 대통령실과 민주당 원내대표의 교감이 있었던 것 아닌가’라는 취지의 질문에는 “그렇게 알고 있다”며 “정 대표가 원내대표와 대통령실 간의 합의 내용 자체를 거부한 것 아닌가”라고 답했다.

한편 김 원내대표가 전날 국민의힘과 합의한 3대(내란·김건희·채상병) 특검법 등에 대해 이날 (11일) 국회에서 기자들과 만나 “협의가 최종적으로 결렬됐다”고 밝혔다.

김 원내대표는 “문서화된 게 아니기 때문에 (협의가) 파기됐다는 표현은 맞지 않다”고 했다.

김병기(오른쪽) 더불어민주당 원내대표와 문진석 원내운영수석부대표가 10일 오후 서울 여의도 국회에서 송언석 국민의힘 원내대표와 회동을 위해 운영위원장실로 향하고 있다. 뉴시스

이어 “협의가 결렬됐다”며 “어제 1차 협의를 했고 오늘 최종 협의를 (할 예정이었는데) 그 협의가 최종적으로 결렬된 것”이라고 했다.

김 원내대표는 “어제 우리가 총론만 하고 나갔다”며 “뒤에 수석들이 각론을 너무 많이 나갔다. 그걸(각론을) 더 세밀하게 한 다음에 설명했어야 하는데 (설명이) 너무 많이 나간 것”이라고 해명했다.

아울러 “무엇보다도 의총에서 추인을 받아야 된다”며 “다른 의견들도 있고 특히 기간 연장이랑 규모 같은 거는 다른 의견들이 있으면 그 의견을 따라야 할 것”이라고 했다.

여야의 합의 이후 민주당 내에서 합의에 반대하는 의견이 쏟아진 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지