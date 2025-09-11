똑 닮은 아들 덕에 일본서 ‘제2 전성기’ 맞은 배우 누구?

배우 심형탁이 자신과 똑 닮은 아들 하루 덕에 제2 전성기를 누리고 있다고 밝혔다. 심형탁 SNS 캡처

자신과 똑 닮은 ‘귀요미’ 아들 덕에 ‘제2의 전성기’를 맞이한 배우 심형탁이 팔불출 면모를 드러냈다.

10일 방송한 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에는 김수용, 임형준, 심형탁, 김인만이 게스트로 출연해 화려한 입담을 자랑했다.

이날 심형탁은 숱부자 아들 하루의 이야기를 공개해 눈길을 끌었다. 그는 “아빠가 된 후 큰 인기를 누리고 있다”고 말문을 열었다. 이어 “아들 하루랑 ‘슈퍼맨이 돌아왔다(이하 ‘슈돌’)’를 촬영했는데 최근 3개월 중 최고 시청률을 달성했다. 순간 시청률도 5%가 나왔다”고 자랑하며 뿌듯해하는 모습이었다.

이날 심형탁은 하루의 폭발적인 인기를 자랑했다. ‘라디오스타’ 유튜브 캡처

심형탁은 “사실 아이를 공개하기 전에 아내가 걱정을 많이 했다. 일본은 가족 공개에 보수적인 편이라고 하더라. 아내는 본인이 나오는 것도 이해를 못 했다”고 고백해 일본과 한국의 다른 문화 차이를 설명했다.

이어 “‘슈돌’ 첫 방송 때 일본 처가에 있었다. 그런데 촬영한 지 며칠 지나지 않아서 일본 사람들이 하루를 알아보더라. 한국으로 돌아가는 비행기에서도 사람들이 하루를 알아봐서 신기했다”며 하루 덕에 수직 상승한 인기를 털어놓으며 연신 미소를 지어 보였다.

그러면서 “내가 배우로 데뷔한 지 25년 차인데, SNS에 내 사진만 올리면 ‘좋아요’가 많이 찍히지 않는다. 하지만 하루 사진을 함께 올리면 ‘좋아요’가 4~5만이 나온다”고 웃픈 사실을 전해 스튜디오를 유쾌한 웃음으로 물들였다.

일본에서도 하루를 많이 알아본다며 뿌듯해 하는 심형탁. ‘라디오스타’ 유튜브 캡처

그런가 하면, 이날 심형탁은 아내 사야와 둘째 계획이 있다고 고백해 시선을 끌었다. 1978년생으로 47세인 심형탁은 “아내도 둘째 욕심이 있냐”는 MC들의 질문에 “아내랑 합의를 봐서 세 명이 된 것. 아내는 넷째까지 바라더라. 셋째까지로 합의 봐서 올해 둘째 계획이 있다”고 밝혀 모두의 놀라움을 샀다.

이어 “다자녀 가정을 이루고 싶다. 지금 내가 좀 가족 사랑을 받고 싶어서”라고 덧붙이며 솔직한 심경을 내비쳤다.

앞서 하루는 아기라고는 믿기지 않는 풍부한 머리숱과 일본 유명 캐릭터 ‘몬치치’와 싱크로율 100%로 큰 화제를 모은 바 있다.

심형탁과 아들 하루. 심형탁 SNS 캡처

이에 심형탁은 본격적으로 200일 촬영 때 하루를 ‘몬치치’로 완벽 변신시켜 많은 팬을 심쿵하게 만들며 폭발적인 인기를 더했다. 몬치치 외에도 한복, 드래곤볼 등 다양한 콘셉트의 사진을 공개해 심형탁과 똑 닮은 미모를 자랑하며 수많은 ‘좋아요’를 얻었다.

