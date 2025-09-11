김종국, 아내 루머 직접 해명 "연애 기간 짧아…20살 차이 안 나"

사진=연합뉴스

가수 김종국이 아내와 관련한 루머에 대해 해명한다.

오는 11일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에서는 이 시대의 사랑꾼 배우 박영규가 옥탑방 손님으로 찾아온다.

이날 방송에서 박영규는 지난 5일 결혼한 새신랑 김종국에게 본인의 경험담을 바탕으로 솔직한 결혼 생활 조언을 전한다. 그는 만 49세 김종국에게 "이제 초혼이야? 너 나이 때 나는 두 번째 결혼했어"라며 솔직하게 과거를 밝혀 옥탑방을 웃음바다로 만든다.

김종국은 새 신부에 대해 "헬스 종사자도, 20살 차이도 아니다. 연애 기간이 길지 않아서 소문이 안 난 것"이라며 목격담이 없는 이유를 덧붙였다.

이에 김숙은 "꽁꽁 숨겨서 인형과 결혼하는 줄 알았다"고 돌직구를 날려 웃겼다. 지난 5일 결혼한 짠돌이 새신랑 김종국은 이날 또 이 시대의 사랑꾼 박영규로부터 "와이프에게 모든 걸 다 줘. 금고 키도 주고, 비밀번호도 다 줘"라며 사랑꾼의 모습을 드러내 김종국을 당황케 한다. 김숙이 "선배님도 다 맡기셨어요?"라고 물었다. 이에 박영규는 "그렇진 않지"라며 급하게 말을 돌려 김종국을 빵 터지게 만든다.

아울러 박영규가 "화끈하게 줄 거 다 주고 헤어졌어"라며 김종국에 화끈한 상남자식 이별 방법을 공개하자, 김숙은 "이제 결혼하는 애한테 이 조언이 맞는 거냐"면서 동공지진을 일으킨다는 후문이다.

한편 김종국은 전액 현금을 주고 매입한 서울 강남구 논현동의 62억원짜리 고급 빌라에서 신접살림을 시작한다.

