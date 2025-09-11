'이병헌♥' 이민정 "수능 400점 만점에 380점"

배우 이민정이 수능 점수를 공개했다.

지난 9일 유튜브 이민정 MJ 채널에는 '이민정 금수저썰부터 꽃남 캐스팅까지. 싹 다 알려드림 *이민정인생설명회'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 영상에서 이민정이 절친한 동료 배우 왕빛나, 이소연 앞에서 자신의 설명회를 갖는 모습이 그려졌다.

이민정은 "첫 수능에서 답안지를 11개를 밀려 쓰는 바람에 재수를 하게 됐다"며 "엄청 울었다. 그 스트레스를 말로 설명할 수 없다. 재수하는 동안 최고로 열심히 살아본 1년이 됐다. 진짜 열심히 공부했고 실제로 성적이 많이 올랐다"고 밝혔다.

이어 "2001년도 수능이 워낙 쉽긴 했지만 400점 만점에 380점 가까이 나왔다"고 말해 동료들을 놀라게 했다.

그러면서 "그때 한양대 특별전형을 넣고, 성균관대 가군을 넣었는데 성균관대에 바로 합격했다"며 입시 스토리를 들려줬다.

이민정은 '금수저설'에 대해서도 "할아버지나 외삼촌 이런 분들이 미술 분야에서 대통령상을 받고, 남극 기지에서 연구하던 카이스트 교수다 이런 건 맞다"고 말했다. 경제적인 걸로만 치면 금수저라고 부르기는 어렵다고 했다.

이민정은 "늘 풍요롭지는 않았다. 아버지도 분명 힘든 시기도 있었고, 그때 내가 '돈을 벌어야겠다'는 생각을 했다. 인생에서 자잘한 결핍을 채워야겠다 생각했다"고 털어놨다.

이어 "금수저냐 물어본다면 엄마, 아빠가 좋은 교육을 시켜줬고 모자라지 않게 내가 하고 싶은 것 하게 해주셨다는 기준으로 친다면 금수저일 수 있다"며 "하지만 흥청망청할 수 있는 집안은 아니었다"고 이야기했다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼해 2015년 아들을 낳았다. 2023년 12월 딸까지 얻으며 두 아이의 부모가 됐다. 이민정은 내년 방송 예정인 MBC TV 드라마 '그래, 이혼하자'로 인사한다. 이민정은 배우 김지석과 호흡을 맞춘다.

이병헌은 오는 24일 개봉하는 영화 '어쩔수가없다'(감독 박찬욱)로 인사한다.

