“강남에서 썸 타볼까?” 강남구, 미혼남녀 만남 행사 ‘썸 in 강남’ 개최

강남구(구청장 조성명)가 오는 10월 12일 라움아트센터에서 미혼남녀 만남 행사 ‘썸 in 강남’을 연다고 11일 밝혔다. 만27세~만39세(1986~1998년생) 미혼 남녀 100명(남녀 각 50명)이 대상이다.

이번 행사는 단순한 소개팅이 아닌, 문화와 예술을 매개로 한 ‘고품격 만남 프로그램’으로 꾸며진다. 참가자들은 식전 행사에서 남성 메이크업 서비스를 시작으로 ▲그룹별 자기소개 ▲취향 밸런스 게임 ▲현대예술 오마주 퍼포먼스를 곁들인 1:1 눈맞춤 대화 ▲저녁 만찬과 자유 대화 ▲자리 이동을 통한 릴레이 1:1 토크 등 총 7시간 동안 다채로운 프로그램을 즐긴다.

마지막 순서에서는 최종 선택과 만족도 조사가 진행돼 행사 이후에도 새로운 인연이 이어질 수 있도록 했다. 최종 커플로 매칭된 이들에게는 데이트권도 증정된다.

참가 대상은 강남구에 거주하거나 직장을 둔 청년으로, 자영업자와 프리랜서도 지원 가능하다. 신청은 오는 21일 오후 6시까지 강남구청 홈페이지(소통참여→신청)에서 할 수 있다. 자격 확인 서류 심사와 무작위 추첨을 거쳐 선정된 참가자는 26일까지 개별 통보된다. 참가비는 전액 무료다.

이번 행사는 강남문화재단이 주관하며, 강남구가 참가자 모집을 맡고 신한은행이 후원한다. 조성명 구청장은 “앞으로도 지역 기업·기관과 협력해 청년들이 일상에서 자연스럽게 관계를 확장할 수 있는 기회를 더 많이 만들어 나가겠다”고 강조했다.

