8월 청년고용률 16개월째 하락…그냥 쉬는 청년 40만명 달해

게티이미지뱅크

올해 8월 청년고용률이 16개월 연속으로 하락했다. 일도 구직도 하지 않는 ‘쉬었음’ 청년은 40만명에 달했다.

통계청이 발표한 ‘8월 고용동향’에 따르면 30대 쉬었음 인구는 32만8000명으로 1년 전보다 1만9000명 늘었다. 2003년 관련 통계 작성을 시작한 이후 8월 기준으로는 최대 규모다.

사회 초년생 청년층의 고용지표도 악화됐다. 15~29세 취업자는 21만9000명 줄었고, 고용률은 45.1%로 1년 전보다 1.6%포인트 하락하며 16개월 연속 내림세를 이어갔다.

60세 이상 고용률이 47.9%로 전년 대비 1.1%포인트 상승한 것과 비교하면 청년층의 고용 부진은 한층 뚜렷하다.

이런 상황과 관련 김영훈 고용노동부 장관은 앞선 10일 정부서울청사에서 ‘일자리 첫걸음 보장제’ 추진 방안을 발표하며 “단군 이래 최고 스펙을 갖춘 청년들이 쉬었음에 빠지는 것은 괜찮은 일자리의 문이 좁아졌기 때문”이라고 말했다.

고용노동부는 저성장 국면에 공채 급감·경력직 선호로 신입이 진입할 기회가 축소돼 상반기 채용공고 중 경력채용이 82%인 반면 신입채용은 2.6%에 불과한 상황이라고 진단했다.

쉬었음 청년을 발굴하기 위해 범정부 차원에서 ‘미취업 청년 데이터베이스(DB)’를 구축한다는 계획이다. 학교, 군 장병 등 행정 정보를 당사자에게 동의받아 관계부처 지원 사업과 연계해 연간 약 15만명의 장기 미취업 청년을 찾기로 했다.

또 구직 기간 생계 부담을 완화하기 위해 구직촉진수당을 현행 50만원에서 내년부터 60만원으로 인상한다. 향후에도 단계적 인상을 추진할 예정이다. 이는 첫 취업 소요 기간이 길어지는 추세를 고려한 조치다.

중소기업은 청년이 원하는 근로 환경 조성에도 나선다. 주4.5일제 도입을 지원하고, 중소기업에 신규 취업하는 청년들에게 추가 혜택이 돌아가는 청년미래적금을 신설한다.

또 빈일자리 업종 중소기업에 취업한 청년에게 지급하던 근속 인센티브 대상이 비수도권 중소기업 취업 청년 전체로 확대되고, 인구감소지역에 대해서는 2년간 최대 720만원까지 지원하는 방안도 추진된다.

아울러 이번 대책의 법적 기반을 강화하기 위해 ‘청년고용촉진특별법’ 개정을 추진한다. 특히 노동시장 진입 연령이 점차 높아지고 있는 현실을 반영해 청년 연령 상한을 34세로 상향하고, 쉬었음 청년을 발굴하기 위한 개인정보 수집·활용 근거와 일경험 법제화 등 관련 조항을 신설한다는 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지