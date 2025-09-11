“수갑 없이 귀국” 미 조지아 구금된 한국인 300명, 전세기 탑승

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 구금된 한국인을 태울 대한항공 전세기가 10일(현지시간) 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에 착륙하고 있다. 연합뉴스

미국 조지아주에서 구금된 한국인 300여 명이 귀국길에 오른다.

10일(현지시간) 관련 사정을 잘 아는 소식통에 따르면 이들은 11일 새벽 2~4시쯤 포크스턴 구금시설 등에서 풀려난 뒤 전세버스 8대 안팎에 나눠 타고 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항으로 이동할 예정이다. 포크스턴에서 애틀랜타까지는 약 430㎞ 거리로, 일반 차량으로도 4시간 30분가량 걸리는 만큼 이동 시간이 더 늘어날 수 있다는 관측도 나온다.

이들은 오전 중 공항에 도착하는 대로 대한항공 전세기에 탑승해 정오께 한국으로 향한다. 앞서 대한항공 전세기(KE2901편, B747-8i·368석)는 10일 오전 애틀랜타 공항에 도착해 대기 중이며, 왕복 운항 비용 약 10억 원은 LG에너지솔루션이 부담하는 것으로 전해졌다.

이번에 귀국하는 한국인들은 지난 4일 조지아주 엘러벨 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민당국 단속에 적발돼 포크스턴 구금시설 등에 수용돼 왔다. 당초 10일 자진 출국 형식으로 귀국할 예정이었으나, 수갑 착용 등 신체적 구속 여부를 둘러싼 미국 측과의 조율이 길어지면서 하루 연기됐다.

조현 외교부 장관은 같은 날 워싱턴에서 마코 루비오 미 국무장관을 만나 이들의 신속한 송환과 향후 미국 재입국 시 불이익이 없도록 해달라고 요청했다. 외교부에 따르면 루비오 장관은 “트럼프 대통령이 한국 측 요청이 최대한 반영되도록 신속히 협의·조치하라 지시했다”고 밝혔다.

