“30만원 쓰면 15% 돌려준다고요?”…‘현금급’ 혜택 쏜다

추석 연휴를 한 달가량 앞두고 유통업계가 ‘선물 세트 대전’에 돌입했다. 하반기 실적을 좌우하는 최대 성수기인 만큼 각 사는 조기 예약자에게 파격적인 혜택을 제공하고, 실속형부터 초고가까지 폭넓은 라인업을 내세워 소비자 공략에 나서고 있다.

고물가 속 합리적 소비를 중시하는 분위기가 선물 트렌드에도 반영됐다. 게티이미지

고물가 기조가 이어지면서 할인 폭이 큰 사전 예약 수요가 늘었다. ‘가성비 선물 세트’가 핵심 전략으로 부상했다.

동시에 MZ세대 소비자를 겨냥한 스토리텔링 와인, 맛집 협업 상품 등 차별화된 기획도 눈에 띈다.

◆할인·사전 예약으로 ‘조기 선점’

11일 유통업계에 따르면 이마트는 오는 26일까지 전 점포에서 사전 예약 판매를 진행한다. 행사 카드로 30만원 이상 결제 시 결제액의 15%를 상품권으로 돌려주는 혜택을 제공한다.

저탄소 인증 과일 세트, 청도 반건시 등 실속형 과일 세트는 최대 35% 할인해 선보인다. 축산 부문도 강화해 ‘피코크 한우 갈비 세트’는 정상가 대비 20% 낮춘 가격에 판매한다.

롯데마트와 롯데슈퍼 역시 오는 26일까지 800여 종의 선물 세트를 사전 예약받는다. 엘포인트 회원 대상 과일 세트 할인, 한우 정육 세트 3만원 할인 등 가격 경쟁력을 강화했다. 와인 등 주류 선물 세트는 절반 가까이를 5만 원 이하 가성비 상품으로 채웠다.

홈플러스는 전체 선물 세트의 64%를 3만원 이하 실속형으로 구성하면서도, 10만원대 이상 고가 세트를 47% 확대해 이중 전략을 펼친다.

◆‘이색 협업’으로 차별화

롯데백화점은 ‘스토리텔링 와인’을 앞세워 경험형 소비를 노린다. 국내 유일 마스터 소믈리에가 참여한 와인 콘테스트 선정작을 단독 판매하고, 최고 1억원대 와인까지 라인업에 포함했다.

소비자 취향과 가치소비 흐름을 반영한 전략이 성패를 가를 것으로 보인다. 게티이미지

편의점 업계도 이색 협업을 강화했다. CU는 서울의 ‘몽탄’, 광주의 ‘송정골’ 등 전국 유명 맛집과 손잡고 지역 특산·맛집 메뉴 세트를 기획했다. 지난해 ‘로코노미(지역 경제를 살리는 소비)’ 콘셉트가 인기를 끈 데 따른 확장 전략이다.

GS25는 전통 선물 세트 외에도 골드바, 안마 의자, 렌털 가전 등 ‘효도형 프리미엄 상품’을 내세웠다. 기프트카드를 다양화해 실속 있는 선택지를 제공한다.

◆전문가들 “‘실속+의미’가 새로운 명절 트렌드”

유통업계 한 관계자는 “고물가 속 합리적 소비를 중시하는 분위기가 선물 트렌드에도 반영됐다”며 “실속형 상품 비중이 크게 늘고 있다”고 말했다.

이어 “지역 특산품, 셰프 협업, 스토리텔링 와인처럼 차별화된 경험 가치를 담은 선물에 대한 수요도 확대되고 있다”고 설명했다.

그러면서 “올해 추석 선물 시장은 단순 가격 경쟁에 그치지 않고, 소비자 취향과 가치소비 흐름을 반영한 전략이 성패를 가를 것”이라고 전망했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지