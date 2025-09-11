‘원 포 올, 올 포 원’ [김태훈의 의미 또는 재미]

제2차 세계대전 종전 후 1949년 북대서양조약기구(NATO·나토)가 설립된 배경으로 여러 가지가 있을 것이다. 전쟁을 거치며 초강대국으로 발돋움한 미국을 유럽과 단단히 묶어 유럽에서 일어난 무력 분쟁에 미국이 신속히 개입하게 하려는 목적을 우선 들 수 있다. 그 다음으로 어느 한 강대국의 호의(好意)에 의존하는 안보의 위험성을 지적하지 않을 수 없다. 제1차 세계대전을 계기로 과거 러시아, 독일, 오스트리아·헝가리 같은 제국들의 지배를 받던 동유럽 땅에 신생 독립국이 여럿 출현했다. 폴란드, 체코, 유고슬라비아 등이 대표적이다. 하나같이 혼자 힘으로는 주변 강대국의 위협으로부터 스스로를 방어하기 힘든 작은 나라들이었다.

서유럽의 프랑스가 ‘자의 반 타의 반’으로 이들의 운명을 책임지고 나섰다. 1차대전에서 독일 제국을 누르고 유럽 대륙의 최강자 자리로 복귀한 프랑스에겐 자국 중심의 유럽 국제질서 재구축이 시급했다. 그래서 폴란드, 체코, 유고 등과 개별적으로 동맹을 맺고 이들의 보호자 역할을 자임했다. 하지만 프랑스의 국력에는 엄연히 한계가 있었다. 홀로 이들의 안보를 책임질 의지와 역량 또한 부족했다. 1차대전 당시 동맹국이던 영국과 미국에게 손을 내밀었으나 돌아온 것은 ‘프랑스가 알아서 하라’는 냉정한 답변뿐이었다. 1930년대 들어 패전의 늪에서 부활한 독일이 체코 영토에 눈독을 들였을 때 프랑스는 동맹인 체코 방어를 내심 포기한 상태였다. 나치 지도자 히틀러는 ‘우리가 파리도 아니고 왜 프라하를 위해 피를 흘려야 하느냐’는 프랑스 국민의 심리를 정확히 꿰뚫고 있었다.

1938년 독일이 정색을 하고 체코에 영토 할양을 요구했을 때 동맹인 체코의 간절한 시선을 프랑스는 외면했다. 유럽의 4대 강국이라는 영국·프랑스·독일·이탈리아 대표가 독일 뮌헨에 모여 ‘체코 땅 일부를 떼어 내 독일에 넘긴다’는 내용의 협정을 체결했다. 이로써 프랑스·체코 동맹은 파탄이 났고, 프랑스의 힘으로 유럽 소국들 안전을 보장한다는 구상도 허물어졌다. 더는 프랑스의 호의에 안보를 의존할 수 없음이 명확해진 가운데 믿을 것이라곤 자기 자신뿐이었다. 2차대전(1939∼1945) 동안 군인과 민간인을 더해 4200만명 넘게 희생되는 ‘아비규환’을 겪은 인류는 이런 각자도생(各自圖生)의 현실에 진절머리가 났다. 그래서 ‘집단 안보’(collective security)라는 새 개념을 도출했다. 동맹을 맺은 여러 국가들 가운데 어느 한 나라만 적의 공격을 받아도 이를 회원국 전체에 대한 위협으로 간주해 모두 자위권 발동, 즉 반격에 나서야 한다는 의미다. 나토 헌장 5조가 채택한 ‘하나는 모두를 위해, 모두는 하나를 위해’(one-for-all, all-for-one) 원칙이 그것이다.

2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 후 3년6개월 넘게 우크라이나 영토에서 전쟁이 한창인 가운데 침략자 러시아군의 드론(무인기) 10대 이상이 폴란드 영공을 침범한 정황이 포착됐다. 우크라이나와 달리 폴란드는 나토 회원국이다. 폴란드군이 전투기 등을 동원해 드론 일부를 격추한 직후 나토는 비상이 걸렸다. 헌장에 따라 32개 회원국 전부가 러시아에 선전 포고를 해야 하는 상황이 올 수도 있기 때문이다. 러시아는 물론 나토 3대국(미국·영국·프랑스)이 모두 핵무기 보유국이다. 양 진영 간의 전쟁은 사실상 제3차 세계대전으로, ‘인류 절멸’이란 결과로 이어질 수 있다. 이를 놓고 ‘나토가 과연 단결돼 있는지, 유사시 헌장 5조가 제대로 작동할 것인지 러시아가 시험해본 것’이란 분석도 제기된다. 나토 회원국 정부와 국민은 ‘우리 수도도 아니고 바르샤바를 위해 피를 흘려야 하느냐’라는 질문에 답변할 준비가 과연 돼 있을까.

