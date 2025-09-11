동작, 서달로·성대로 4차선으로 확대

서울 동작구가 흑석동~상도1동을 잇는 서달로와 상도3·4동을 연결하는 성대로를 4차로까지 늘릴 방침이다. 왕복 1∼2차로인 두 구간은 출퇴근 시간대 정체로 인해 도로 환경 개선 필요성이 꾸준히 제기돼왔다.



동작구는 상습 정체 구간 해소를 위해 주요 간선도로 확장 계획을 추진한다고 10일 밝혔다. 구에 따르면 확장 대상은 서달로와 성대로 구간으로 상도 14·15구역, 모아타운 등 주택개발사업이 활발이 추진되는 지역이다. 향후 교통량 증가를 고려할 때 도로 확장이 필요하다는 게 구의 설명이다.



서달로는 흑석 어린이집부터 상현중학교 앞까지 580m 구간을 왕복 2차로(폭 8~10m)에서 3~4차로(폭 12~15m)까지 넓힌다. 현재 기본구상 용역을 마쳤으며 연말까지 타당성 조사와 기본설계 용역을 완료할 예정이다.



성대로는 성대시장(상도동 324-1)과 장승배기로(상도동 201-66)를 잇는 약 1㎞ 구간을 정비한다. 현행 왕복 1~2차로(폭 8~10m)를 왕복 4차로(폭 15~20m)까지 확장할 계획이다.



박일하 구청장은 “오래전 설치된 도로를 현실에 맞게 확장해 주민들께서 불편함 없이 통행할 수 있도록 정비할 것”이라고 말했다.

