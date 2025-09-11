손경식 “기업 환경 격변기… 민관협력 절실”

손경식(사진) 한국경영자총협회 회장이 대내외 경영 환경 악화로 기업 경영의 자율성과 안정성이 훼손되고 있다고 밝혔다.



손 회장은 10일 서울 중구 프레스센터에서 출범한 ‘제3기 ESG(환경·사회·지배구조) 경영위원회’의 1차 회의에서 “지난해 말부터 최근까지의 ESG 경영 환경은 대내외를 막론하고 격변기 그 자체”라며 이같이 말했다.



손 회장은 경영 환경 걸림돌로 △미국의 보호무역주의 △ESG 규제 부담 △상법·노동조합법 개정 등을 언급했다.



손 회장은 “우리나라의 8월 대미 수출도 전년 동월 대비 12%나 급감하며 수출 현장의 어려움이 계속되고 있다”고 했다.



그는 “전 세계 ESG 규제를 주도했던 유럽은 기업 경쟁력 저하를 우려해 규제 시행 시기를 늦추거나 내용을 간소화하고 있다”며 “충실의무 대상을 주주로 확대한 1·2차 상법 개정안, 원·하청 산업생태계를 위협하는 노조법 2·3조(노란봉투법) 개정안마저 (국회에서) 통과됐다”고 덧붙였다.

