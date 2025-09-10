캄파리코리아, 추석 맞아 프리미엄 위스키 선물세트 선봬

캄파리코리아는 다가오는 추석을 맞아 프리미엄 위스키와 전용 글라스를 결합한 선물 세트를 선보인다고 10일 밝혔다.

캄파리코리아 제공

선물 세트에는 와일드 터키 101 8년, 러셀 리저브 10년, 더 글렌그란트 10·12·15년 등이 포함됐으며, 각 브랜드의 헤리티지를 담은 온더록스 잔, 하이볼잔, 테이스팅 글라스 등을 함께 구성해 집에서도 전문적인 시음 경험을 할 수 있도록 한 것이 특징이다.

와일드 터키 101 세트는 위스키 본연의 맛을 즐기기에 적합한 온더락잔과 상큼한 하이볼을 위한 하이볼잔으로 구성되어 혼자 또는 가족과 함께 즐기기에 알맞으며, 러셀 리저브 10년 세트는 세계 위스키 업계에서 유일한 마스터 디스틸러 부자인 에디 러셀(Eddie Russell)과 지미 러셀(Jimmy Russell)이 엄선한 스몰 배치 버번인 러셀 리저브 10년 제품을 온더락잔과 함께 제공하는 특별 한정판 세트다.

더 글렌그란트 10년 세트는 위스키 본연의 풍미를 담아내는 테이스팅잔과 하이볼잔으로, 12년 세트는 버번 캐스크와 셰리 캐스크가 어우러진 풍미를 탐구할 수 있도록 테이스팅잔 2종으로 구성되었으며, 추석 한정판으로 선보이는 15년 세트는 ‘비냉각 여과(Non-chill filtered)’ 방식으로 본연의 풍미를 살린 배치 스트렝스 위스키를 즐길 수 있도록 테이스팅잔 2종과 함께 구성되어 위스키 애호가들에게 특히 주목받을 것으로 기대된다.

미국 버번의 대표 브랜드 와일드 터키는 켄터키 로렌스버그의 청정 석회암 지대에서 낮은 증류 도수와 깊게 그을린 신규 미국산 오크통 숙성을 통해 대담하면서도 섬세한 풍미를 구현하며 100년 이상의 전통을 이어오고 있다.

더 글렌그란트는 1860년 스코틀랜드 스페이사이드에 설립된 증류소 안의 3만 평 규모 빅토리안 가든과 독창적인 증류기를 기반으로 밝고 섬세한 풍미의 싱글 몰트를 구현하면서 세계적으로 ‘가장 우아한 싱글 몰트’라는 평가를 받고 있다.

제품에 맞춰 각각 700ml 및 750ml 용량으로 제공되는 이번 추석 선물세트는 홈플러스·롯데마트·이마트 등 대형마트와 트레이더스 등 하이퍼마켓, GS25 등 편의점을 통해 구매할 수 있다.

캄파리코리아 관계자는 “추석을 맞아 가족들과 함께 상큼한 하이볼 한 잔으로 명절의 정을 나누고 위스키 본연의 풍미를 즐길 수 있도록 다양한 프리미엄 위스키 선물세트를 준비했다”며 “앞으로도 혼자 혹은 커플이, 더 나아가 온 가족이 함께 즐길 수 있는 품격 있는 제품을 지속적으로 소개하겠다”고 말했다.

