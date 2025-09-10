“성폭행 당했다”…회사 대표 허위 고소한 30대女 ‘징역형’ [사건수첩]

생활비 등을 받으며 성관계를 해오다 용돈을 주지않는데 앙심을 품고 성폭행 당했다며 허위 고소장을 낸 30대 여성이 징역형을 선고받았다.

대구지법 형사7단독 박용근 부장판사 무고 혐의로 재판에 넘겨진 30대 여성 A씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다고 10일 밝혔다. 재판부는 사회봉사 40시간도 명령했다.

대구지방법원. 뉴시스

판결문에 따르면 A씨는 2021년 10월부터 B씨 회사에 근무하면서 생활비 등을 지급 받고 성관계를 해왔다. 하지만 그해 12월9일 B씨에게 '용돈을 달라'고 문자메시지를보냈으나 이를 거절당하자 경찰에 “여러차례 성폭행을 당했다”고 경찰에 고소한 혐의로 기소됐다.

검경 조사 결과 A씨가 성폭행 당했다는 날짜에 B씨는 골프연습장에 있었던 것으로 확인되면서 무고사실이 드러났다.

재판부는 “무고죄는 국가 형사사법 기능을 적극적으로 침해 할 뿐 아니라 피무고자가 수사기관에서 조사를 받으면서 상당한 정신적 고통을 받는다”며 양형이유를 설명했다.

