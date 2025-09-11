“전동화 액셀 밟고 유럽서 달리자”… 글로벌 車업계 경쟁

유럽 전기차 시장이 완성차 업계의 격전지로 부각된 가운데 유럽 최대 모빌리티쇼 ‘IAA 모빌리티 2025’는 그 축소판이었다. 독일 완성차 브랜드를 필두로 한 전통의 강호들은 물론 신흥 강자인 BYD, 샤오펑(XPENG) 등 중국 업체들도 총출동했다. 전동화 업그레이드에 방점을 둔 새 모델과 혁신 기술들을 행사 기간 나란히 내놓으면서 전기차 시대 주도권을 잡기 위한 치열한 경쟁을 예고했다. 현대차·기아 역시 유럽 시장 점유율 확대를 위한 신차 출시에 집중하면서 글로벌 완성차 업계의 각축전은 당분간 계속될 전망이다.



10일(현지시간) 독일 뮌헨 도심 일대에 조성된 IAA 모빌리티 오픈스페이스에서는 주요 완성차 업체가 각 부스에 자사 전기차 라인업을 진열해놓고 유럽 소비자들을 맞이했다. 특히 지난 8일 프레스데이와 9일 본격적인 행사 개막에 맞춰 완성차 업계가 연이어 내놓은 신차 및 콘셉트카들이 소비자 눈길을 사로잡았다.

관람객들이 9일(현지시간) 독일 뮌헨 ‘IAA 모빌리티 2025’ 오픈스페이스 내 마련된 중국 전기차 업체 ‘샤오펑(XPENG)’ 부스에서 샤오펑의 전기차 모델들을 살펴보고 있다. 뮌헨=이강진 기자

안방에서 유럽 시장 공략에 나선 BMW와 메르세데스-벤츠, 폴크스바겐은 행사 기간 각각 ‘뉴 iX3’, ‘디 올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지’,‘ID.크로스 콘셉트’를 최초로 공개했다. 모두 전동화 모델로, 자사만의 향상된 기술을 탑재했다.



뉴 iX3는 BMW의 차세대 전동화 플랫폼 ‘노이어 클라쎄’의 첫 번째 양산형 모델이다. 노이어 클라쎄는 BMW의 기술 혁신과 세대 전환을 상징한다. 전기 스포츠액티비티차량(SAV)인 뉴 iX3는 노이어 클라쎄에 기반해 새롭게 해석된 디자인과 원통형 셀을 적용한 새 고전압 배터리 시스템 등을 갖췄다.



콘셉트카인 ID.크로스 콘셉트는 폴크스바겐의 모듈형 전기차 전용 플랫폼 ‘MEB’를 기반으로 개발됐으며, 전륜구동 설계를 통해 공간 활용성과 효율성을 높였다. 이 플랫폼은 향후 파워트레인과 배터리, 소프트웨어 전반의 고도화를 거쳐 양산 모델에서는 ‘MEB+’로 진화할 예정이다.

이번 행사 기간에는 유럽 전기차 시장 주도권 확보에 나선 중국 업체들의 전략도 눈길을 끌었다.



BYD는 유럽 내 첫 공장 생산 계획을 공식 발표했다. 최근 출시된 콤팩트 전기차 ‘BYD 돌핀 서프’가 헝가리 세게드에 조성되는 BYD 유럽 공장의 첫 생산 모델이 될 예정이다. 해당 공장은 올해 말 완공을 목표로 하고 있다. 스텔라 리 BYD 부사장은 “유럽은 BYD에 대단히 중요한 시장”이라고 강조했다.



샤오펑은 고성능 전기 스포츠 세단 ‘넥스트 P7’을 공개했으며, 또 다른 중국 전기차 업체인 립모터는 소형 전기 해치백 ‘라파5 콘셉트카’를 소개했다.



현대차·기아 역시 실속을 강조하는 유럽 소비자의 욕구와 현지 도로 사정을 고려한 전기차 모델을 중심으로 판매를 확대하면서 유럽 시장을 공략해 나간다는 계획이다. 현대차의 첫 유럽 생산 기지였던 튀르키예 공장은 내년 하반기 현대차 최초의 유럽 전략형 전용 전기차 양산을 목표로 전동화 전환 설비 구축에 착수했다.



자비에르 마르티넷 현대차 유럽대권역장&유럽권역본부장은 전날 아이오닉 브랜드의 첫 소형 전기차 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리’ 발표 후 기자들과의 질의응답에서 “우리는 전기차, 하이브리드, 수소차, 내연기관차까지 라인업을 확장했으며 유럽 내에서 가능한 모든 기회를 활용하려 최선을 다하고 있다”며 “향후 몇 년간 출시될 신차 라인업을 통해 점유율을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지