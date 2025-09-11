[이코노 브리핑] KB금융, 농촌 주민에 ‘보이스피싱 예방교육’ 외

KB금융, 농촌 주민에 ‘보이스피싱 예방교육’

KB금융이 농촌지역 주민을 위한 ‘찾아가는 보이스피싱 예방교육’을 실시한다고 10일 밝혔다. 이달 11일부터 농림축산식품부 대학생 농촌재능나눔 프로그램과 연계해 전북 진안을 시작으로 경북 구미, 전남 담양, 충남 아산, 경기 여주까지 읍·면·동을 순회하며 대학생 봉사단이 주민들에게 보이스피싱과 스미싱 수법을 교육한다. 이들은 △문자·메신저 사칭 △악성 앱 유도 △환급금 미끼 등 최신 사례에 대한 확인·신고 요령을 안내해 농촌 어르신의 보이스피싱 이해도를 높일 예정이다. KB금융은 ‘KB착한푸드트럭’과 함께 교육자료와 간식을 배포하는 이동형 허브 역할을 담당한다.

추석 연휴 전날 파생상품 야간거래 휴장

한국거래소(KRX)는 올해 추석 연휴 시작 전날인 다음달 2일 파생상품 야간거래를 휴장한다. 한국거래소는 “10월2일 오후 6시에 개시해 이튿날 오전 6시에 종료되는 파생상품 야간거래를 휴장할 예정”이라고 10일 밝혔다. 파생상품 야간거래는 직후 정규거래와 합산돼 청산되는데, 다음달 2일 야간거래를 진행할 경우 연휴 이후인 10일에나 청산이 이뤄지는 만큼 자칫 투자자들이 과도한 리스크(위험성)를 질 수 있기 때문이다.

신한은행, 하반기 3개 직군 100여명 채용

신한은행은 올해 하반기 100여명을 채용할 예정이라고 10일 밝혔다. 채용 부문은 △일반직 신입행원(지역인재 포함) △전문인력 △사무인력이다. 전문인력 부문의 경우 리스크(위험)모델링 전문가, 회계사 2차 합격자 등이 대상이다. 하반기 채용에서는 리스크모델링 전문가, 회계사 2차 합격자 등 전문 역량을 갖춘 인재를 선발하는 ‘비스포크(맞춤형) 채용’을 진행한다. 젊은 인재를 뽑기 위해 사무인력 직군에 특성화고 특별채용도 새롭게 도입했다. 앞서 올해 상반기에는 일반직 공개채용 과정에 지역인재 전형을 도입했다.

