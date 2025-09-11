‘제조 AX’ 2030년 부가가치 100조원 창출

정부가 제조업 현장에 인공지능(AI) 적용을 높여 산업 경쟁력을 키우겠다는 목표로 기업 지원 프로젝트를 시작했다. 제조 AI 전환(AX) 속도를 끌어올리고 주력 산업인 반도체, 자동차, 조선 등 제조기업의 기술·서비스를 강화하고자 국내 기업·대학·연구기관 1000여곳이 머리를 맞댄다.



산업통상자원부와 대한상공회의소는 10일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 ‘제조 AX 얼라이언스’를 공동 출범했다. 위원장은 김정관 산업부 장관과 최태원 대한상의 회장이 맡았다. 얼라이언스는 △AI 팩토리 △AI 제조서비스 △AI 유통·물류 △자율주행차 △휴머노이드 △자율운항선박 △AI 가전 △AI 방산 △AI 바이오 △AI 반도체 10개 분과로 구성됐다. 분야별로 개별 목표를 세워 2030년이면 제조 현장에 AI를 접목한 부가가치가 100조원 이상 창출될 수 있단 것이 산업부 전망이다.

김정관 산업통상자원부 장관(왼쪽)과 최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장이 10일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제조 인공지능 전환(AX) 얼라이언스 출범식에 참석하고 있다. 연합뉴스

공장에 AI 기반 기술을 도입해 생산 효율화 및 생산성 강화를 추진하는 제조·서비스 AI 분야에는 대표적으로 AI 팩토리 분과가 있다. LG전자, 현대차, 포스코, 대한항공 등과 AI 솔루션 기업, 로봇 기업, 학계가 종합적으로 참여해 2030년까지 AI 팩토리 500개를 보급한다는 목표를 세웠다. AI 팩토리란 대규모 컴퓨팅 인프라 기반의 자체 학습·훈련이 가능한 생산설비로, 자동차 AI 팩토리라면 자율주행 모델을 AI로 훈련시키고 연비 최적화, 운전자 행동패턴 분석 프로그램 등을 만들 수 있다. 지난해까지 국내에는 AI 팩토리가 26개 있는데 정부는 5년 안에 그 수를 획기적으로 늘릴 예정이다.



AI 기술을 제품화한 피지컬 AI 분야에는 7대 분과가 포함된다. 예컨대 휴머이노이드 분과에서는 2029년 휴머노이드를 한 해에 1000대 이상 양산할 수 있는 기술 수준을 갖추는 것이 목표다. AI 방산 분과에서는 임무를 자율 수행하는 AI 드론을 양산할 체계를 2030년까지 구축한다.



산업부 관계자는 “우리나라가 제조기업은 세계 최강인데 AI 기업이 미국과 중국에 비해 경쟁력이 떨어져 서비스 개발도 더디다”며 “정부가 기업 간 협력을 촉진하기 위해 기업 수요에 맞는 연구개발(R&D) 예산, 인프라 구축 등을 집중 지원하겠다”고 밝혔다. 내년 산업부 예산에는 AI 관련해 1조1347억원이 편성됐다. 제조 AX 과제에 예산을 최우선으로 반영할 방침이다. 김 장관은 “1000개가 넘는 업종 대표 기업이 자발적으로 참여한 것은 제조 AX가 기업 생존의 문제라는 절박함을 반영한 것”이라며 “2030년까지 제조 AX 1등 국가로 도약하겠다”고 말했다.

