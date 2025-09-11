“삼성, 국내 AI 경쟁력 압도적 1위… 글로벌선 뒤처져”

삼성전자가 국내 인공지능(AI) 경쟁력에서 압도적인 1위를 차지했다는 조사 결과가 나왔다. 다만 구들 등 글로벌 빅테크 업체와의 비교에선 ‘걸음마’ 수준으로 나타났다.

기업데이터연구소 CEO스코어는 10일 국내 AI 특허와 논문 실적 상위 191개 기업의 AI 경쟁력을 종합 평가한 결과를 발표했다. 평가는 특허 피인용 및 등록 수, AI 기술 인력 규모 등 6개 항목을 계산해 항목별 1위 기업 수치를 100점으로 두고 나머지 기업과 비교하는 식으로 진행됐다.

평가 결과 삼성전자는 6개 전 부문에서 1위를 차지해 총점 600점으로 종합 1위에 올랐다. 2위 네이버(162.9점), 3위 LG(155.9점)와 격차가 컸다.

네이버는 논문 등재(25건)와 인용(247회) 등 학술 부문에서 강점을 보였고, LG는 특허(등록 400건, 피인용 529회)와 논문(19건) 모두에서 경쟁력을 입증했다. 뒤이어 크래프톤(42.5점), KT(42.2점), 쿠팡(38.8점), 현대차(30.1점), 삼성SDS(28.8점), SK텔레콤(19.7점) 등이 10위권에 들었다.

그러나 세계 시장 경쟁력에선 삼성전자도 한참 뒤로 밀렸다. 세계 3대 AI 학회 논문 등재 수로 비교한 결과, 구글의 모회사 알파벳이 820건으로 1위를 차지했다.

삼성전자는 알파벳의 7.2%에 그친 59건으로 12위에 그쳤다. 2위부터 11위까진 마이크로소프트(414건). 메타(385건), 아마존(273건) 등 미국 빅테크와 바이트댄스(249건), 알리바바그룹(235건), 텐센트(210건), 화웨이(198건) 등 중국 업체가 포진했다.

