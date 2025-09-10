포항시, ‘2025 인구주택총조사’ 조사관리요원 사전교육 실시

포항시는 동북지방통계청·경북도와 함께 9~10일까지 1박 2일간 ‘2025 인구주택총조사’의 성공적 수행을 위한 조사관리요원 사전교육을 진행했다고 10일 밝혔다.

인구주택총조사는 대한민국 영토 내 모든 사람과 가구, 주택의 규모와 특성을 파악하기 위해 5년마다 실시되는 국가 기본 통계조사다.

포항시는 동북지방통계청·경북도와 함께 9~10일까지 1박 2일간 ‘2025 인구주택총조사’의 조사관리요원 사전교육을 진행한 가운데 정명숙 시 디지털융합산업과장이 강의를 하고 있다. 포항시 제공

이번 교육에는 포항을 비롯해 경주, 영천, 경산, 청도, 영덕, 울진, 울릉 등 경북 8개 시·군에서 선발된 총조사관리자, 조사관리자, 조사지원담당자, 담당 공무원 등 150여 명이 참석했다.

포은중앙도서관 대강당에서 이뤄진 첫날 교육은 동북지방통계청 교관진이 맡아 조사 지침 숙지, 태블릿을 활용한 조사 방법, 현장 유의사항 등 실제 조사에 필요한 실무 중심으로 진행됐다.

교육에 앞서 경북도 AI데이터과 전용수 통계팀장과 포항시 디지털융합산업과 정명숙 과장이 조사요원들에게 당부의 말을 전하며 사기를 북돋았다.

이번 사전교육은 경북 8개 시·군이 동시에 참여하는 합숙 일정으로 마련돼 조사요원들의 역량 강화는 물론 숙박·식음료업 등 지역 경제에도 활력을 불어넣은 것으로 평가된다.

경북도와 포항시는 이번 교육을 계기로 조사요원들의 전문성과 책임감을 높여, 오는 10월 22일부터 시작되는 ‘2025 인구주택총조사’가 차질 없이 추진될 수 있도록 철저히 준비해 나갈 계획이다.

정명숙 시 디지털융합산업과장은 “통계조사는 국가 정책 수립과 연구, 지역 발전 계획의 기초 자료로 활용되는 중요한 조사”라며, “신뢰성 있는 자료 수집이 이뤄질 수 있도록 조사요원 모두가 강한 책임감을 갖고 임해달라”고 당부했다.

