[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 11일 (목요일)

쥐

96년생 애먹이던 일이 해결되니 여유가 생긴다.

84년생 미루던 일을 결정지을 때가 왔다.

72년생 상하관계를 돈독히 만들고 걸음을 옮겨라.

60년생 법적인 문제가 생기면 헤어나기 힘들다.

48년생 계획을 세우고 추진하면 큰 어려움은 없다.

36년생 자신감을 표현할 수 있다면 만사형통이다.

소

97년생 남을 먼저 배려하는 마음을 가지길 바란다.

85년생 집안 일을 타인과 의논하지 마라.

73년생 일을 큰 어려움 없이 이루는 운세다.

61년생 적은 일도 방심하지 말라.

49년생 차분한 마음으로 일하는 것이 바람직하다.

37년생 조용한 집안에 풍파가 일어날 수 있다.

범

98년생 현실을 인정하면 막혔던 부분이 뚫린다.

86년생 주변 사람과 친밀감을 회복한다.

74년생 허공을 날아가는 기분 현실을 직시해라.

62년생 현실적인 목표를 세우면 목적을 달성한다.

50년생 겸양의 미덕을 실천하면 일이 몰려온다.

38년생 적당한 시기에 흑과 백을 가려라.

토끼

99년생 분위기에 휩쓸리지 않으려면 의지가 필요하다.

87년생 주변인의 도움으로 일이 순조롭다.

75년생 하찮은 것도 때로는 중요한 역할을 한다.

63년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.

51년생 돌다리도 두드려 보고 진행하자.

39년생 상대가 뜻을 헤아리지 못해도 기다려라.

용

00년생 처음부터 전력 질주는 무리가 오는 운이다.

88년생 물건을 싸게 구입할 기회다.

76년생 가벼운 마음으로 시작한 일이 좋다

64년생 유혹에 빠질 수 있으니 변화를 주라.

52년생 성과없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다.

40년생 독선이 지나치면 반감을 살 수 있다.

28년생 현재 일은 정신적인 스트레스가 쌓인다.

뱀

01년생 실패를 미연에 방지하려면 바른길로 회복하하.

89년생 신용을 다져놓는 것이 좋다.

77년생 어차피 맡은 일이 라면 책임을 다하자.

65년생 할 수 없다고 생각하는 것은 금물이다.

53년생 확률의 높고 낮음에 얽매이지 말라.

41년생 어지럽히는 사람과의 만남이 우려된다.

29년생 감당할 수 있는 만큼만 맡아서 처리하라.

말

02년생 고생끝에 보람이니좋은 결실이 온다.

90년생 계산에 밝은 언동은 손해를 본다.

78년생 얼굴은 마주하고 있어도 마음은 다르다.

66년생 사적인 감정이 개입되면 손재수가 온다.

54년생 배수의 진을 치고 경쟁해야할 때이다.

42년생 작은 실수는 너그럽게 넘어가라.

30년생 불투명한 일은 빨리 정리하자.

양

03년생 오래 끌면 방해가 오니 빨리 처리하라.

91년생 거래는 손해의 가능성을 살펴라.

79년생 중대한 고비인 만큼 마음을 단단히 하자.

67년생 개인적 차이를 소화할 수 있도록 노력해라.

55년생 사방에서 우러르니 교만하지 말라.

43년생 정신일도 하사불성이니 마음을 정리하라.

31년생 소문만 무성한 일에 관심을 두지 마라.

원숭이

04년생 동남방으로 진출하면 금전해결이 보인다.

92년생 다른 사람의 결점과 덧붙여 말하지 마라.

80년생 섣불리 생각하면 화가 오고 시비가 생긴다.

68년생 객관적 판단이 서지 않으면 뒤로 물러나라.

56년생 사업의 확장은 뒤로 미루는 것이 좋다.

44년생 속이 빈 것이 소리가 요란한 법이다.

32년생 생각과 행동이 일치하면 좋은 운을 불러온다.

닭

05년생 이성간에 마음이 상하지 않도록 베려하라.

93년생 정보가 빨라야 성공한다.

81년생 동료나 이성간에 갈등이 온다.

69년생 유리하게 보이는 일도 선뜻 결단마라.

57년생 예리한 직관력이 힘을 발휘한다.

45년생 하향세에서 안전세로 접어드는 기로.

33년생 인연이라면 분명히 다시 만날 것이다.

개

06년생 확장이나 투자의 결정사항은 보류하자.

94년생 수완을 발휘하면 거래가 성취된다.

82년생 바라보는 것은 눈요기니 가까이 다가가라.

70년생 어지간한 일은 집접 처리하는 것이 좋다.

58년생 어떤 방법이냐에 따라 희비가 엇갈린다.

46년생 위치 이동은 시기를 택하고 방향을 잡아라.

34년생 짧은 것은 수정하기가 매우 힘들다.

돼지

95년생 무심코 던진 말 때문에 구설에 오르내린다.

83년생 대충 넘어가는 일이 없도록 처리하라.

71년생 눈앞의 이익은 멀리하고 장기적인 생각하라.

59년생 경쟁으로 마찰이 예상되니 조치를 취하라.

47년생 상대방에 안식처를 제공해 주는 것이 좋다.

35년생 남의 시선만 살피는 건 어리석은 짓이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지