“생명나눔 기억합니다” 한국다케다제약, 장기기증 유가족 치유 프로그램 진행

‘2025 장기기증의 날’ 기부금 전달식에 참석한 (왼쪽부터) 사랑의장기기증운동본부 김동엽 상임이사, 도너패밀리 강호 회장, 한국다케다제약 김나경 희귀질환사업부 총괄.

한국다케다제약(대표 박광규)은 10일 ‘2025 장기기증의 날’을 맞아 (재)사랑의장기기증운동본부와 함께 장기기증인 유가족을 위한 심리 치유 프로그램을 진행했다고 밝혔다. 이번 활동은 2023년 시작된 이래 올해로 3년째 이어지고 있다.

이번 프로그램은 장기기증인의 숭고한 뜻을 기리고, 유가족이 사회적 존중 속에서 정서적 회복과 자긍심을 되찾을 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다. 한국다케다제약은 지난해 200가구에 이어 올해는 지원 대상을 300가구로 확대했다.

국내 장기기증 환경은 여전히 어려움을 겪고 있다. 보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 따르면 2024년 장기기증자는 총 3931명으로 전년보다 11.3% 줄었다. 뇌사 기증은 397명에 불과해 17.8% 감소했으며, 장기 이식 대기자는 4만5595명으로 집계됐다. 평균 대기 기간은 4년 이상에 달한다.

특히 인구 100만 명당 뇌사 기증자 수는 7.75명으로, 스페인(53.93명)·미국(49.7명) 등 주요 국가와 비교할 때 현저히 낮은 수준이다. 이는 장기기증 문화 확산과 제도적 지원의 필요성을 다시 한번 보여준다.

이번 ‘기념·치유 프로그램’은 유가족이 기증인의 기일이나 명절 등 특정 시기에 겪는 깊은 슬픔을 완화하는 데 초점을 맞췄다.

프로그램 키트에는 기증인의 이름을 새긴 마그네틱 배지와 이식인들의 감사 편지가 포함됐다. 특히 배지는 서울 보라매공원 내 ‘뇌사 장기기증인 기념공간’ 안내판 후면에 부착할 수 있도록 제작됐으며, 유가족이 직접 참여해 기증인의 선택을 기리는 시간을 가졌다.

사랑의장기기증운동본부 김동엽 상임이사는 “마그네틱 배지는 단순한 기념품을 넘어 사회가 기증인과 유가족의 선택을 존중한다는 상징적 의미를 담고 있다”며 “이번 지원은 유가족에게 실질적 위로를 전하는 동시에, 생명나눔 문화 확산에도 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

한국다케다제약 김나경 희귀질환사업부 총괄은 “생명나눔을 실천한 기증인과 그 뜻을 이어가는 유가족의 헌신은 우리 사회가 반드시 기억해야 할 가치”라며 “앞으로도 장기기증 문화가 성숙하게 정착할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

