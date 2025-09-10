학교폭력 검거자 수 해마다 늘어…2024년 2만명 넘었다

학교폭력 검거자 수가 해마다 증가해 지난해 처음으로 2만명을 넘어선 것으로 나타났다.

더불어민주당 한병도 의원(익산을)이 10일 경찰청에서 제출받은 자료에 따르면, 지난해 학교폭력 검거자 수는 2만722명으로 집계됐다.

사진=게티이미지뱅크

학폭 검거자는 2021년 1만1968명에서 2022년 1만4438명, 2023년 1만5436명, 2024년 2만722명으로 꾸준히 늘었다. 올해 상반기에도 1만1023명이 입건돼 지난해 같은 기간보다 2000여명 증가했다.

범죄 유형별로는 폭행·상해가 2021년 6000명에서 지난해 9726명으로 62% 넘게 늘었으며, 성폭력도 같은 기간 2879명에서 5076명으로 대거 증가했다. 모욕·명예훼손(958명→2154명), 공갈(935명→1700명)도 큰 폭으로 늘어난 것으로 확인됐다.

학교폭력신고센터 신고접수 현황.

관할 지역별로는 지난해 경기남부청이 3746명으로 가장 많았다. 다음으로 서울청 2848명, 경기북부청 1619명, 인천청 1518명, 부산청 1413명, 경남청 1156명, 대구청 1121명 순이었다.

학교폭력 신고 접수 건수도 꾸준히 증가했다. 117학교폭력신고센터 집계에 따르면 2021년 3만7845건에서 2022년 4만3013건, 2023년 4만3629건, 지난해 4만9057건으로 3년 사이 1만 건 이상 늘었다.

한병도 국회의원.

한병도 의원은 “학교폭력 범죄가 증가할 뿐 아니라 그 양태도 점점 지능화되고 있어 심각한 우려가 있다”며 “경찰청은 학교전담경찰관(SPO)을 중심으로 예방과 피해자 보호에 힘쓰고, 교육부·여성가족부 등 유관 기관과 협력해 중장기 대책을 마련해야 할 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지