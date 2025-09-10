'한 번만 더 자신에게 기회를' 세계 자살 예방의 날 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

세계 자살예방의 날인 10일 서울 영등포구 마포대교에 '한번만 더' 동상, 폐쇄회로(CC)TV, 생명의 전화가 설치되어 있다. 작년 서울시의회 자료에 따르면 최근 3년간(2022~2024년) 한강다리에서 총 5341건의 투신 시도가 발생했다. 투신 시도가 자주 발생한 한강 다리는 마포대교 26.5%(1428건), 잠실대교 8.3%(448건), 한강대교 7.6%(408건) 순으로 확인됐다.

'세계자살예방의 날'은 세계보건기구(WHO)와 국제자살예방협회(IASP)가 전 세계 여러 나라와 함께 자살문제 예방과 대책을 마련하고, 이에 대한 공동의 노력과 정보를 공유하고자 2003년 제정한 날로 매년 9월 10일이다. 특히 우리나라의 경우 경제협력개발기구(OECD) 국가 중에서 자살률이 가장 높은 것은 물론, 국내 사망원인에서도 자살이 암, 심혈관질환, 뇌혈관질환 등과 함께 상위를 기록하고 있다.

