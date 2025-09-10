고무보트 제주 밀입국 중국인 추가 검거

고무보트를 타고 제주로 밀입국한 중국인이 추가 검거됐다.

10일 제주해양경찰청에 따르면 전날 오후 6시10분쯤 제주시 연동 한 빌라에서 30대 중국인 A씨가 출입국관리법 위반 혐의로 붙잡혔다.

해경과 경찰 등 관계자들이 지난 8일 제주시 한경면 용수리 해안가에서 이날 오전 발견된 고무보트를 조사해 인양하려 하고 있다. 연합뉴스

피의자의 도주를 도운 조력자 30대 중국인 여성도 함께 검거됐다.

앞서 지난 8일 제주 서귀포시 소재 숙박업소에서 밀입국자(40대·남)를 붙잡은 지 하루 만이다.

해경은 고무보트 도착 지점부터 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 추적한 결과 A씨를 검거했다고 설명했다.

제주해경청과 제주서부경찰서는 남은 밀입국자 4명에 대해서도 추적 중이다.

이들은 지난 7일 오후 중국 장쑤성 난퉁시에서 고무보트를 타고 출발해 지난 8일 새벽 제주 해안가에 도착했다.

앞서 제주 해경은 8일 오전 7시 56분쯤 제주시 한경면 용수리 해녀탈의장 인근에서 미확인 고무보트가 있다는 주민 신고를 접수했다.

90마력 엔진이 설치된 고무보트에는 용량이 다른 유류통 12개와 구명조끼 6벌, 포장지에 중국어가 표기된 빵을 비롯한 비상식량, 낚싯대 등이 있는 것을 확인했다. 중앙에는 조종간과 위성항법장치도 설치돼 있었던 것으로 전해졌다.

