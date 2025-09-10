홍명보호, 멕시코전 카스트로프 첫 선발…손흥민은 벤치

'혼혈 태극전사' 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 한국 축구대표팀 합류 후 두 번째 경기에서 처음 선발로 나선다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 10일 오전 10시30분(한국 시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 멕시코와 9월 A매치 두 번째 평가전을 치른다.

지난 7일 미국과 첫 번째 원정 평가전에서 2-0 완승을 거둔 대표팀은 선발 라인업을 크게 바꿨다.

중앙 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)와 이한범(미트윌란)만 두 경기 연속 선발로 뛰고 나머지 선발 선수는 모두 바뀌었다.

공격진에선 유럽파 오현규(헹크)가 최전방에 서고 이강인(파리생제르맹)과 배준호(스토크시티)가 뒤를 받친다.

중원에는 카스트로프와 함께 베테랑 박용우(알아인)가 호흡을 맞춘다.

2003년 독일 뒤셀도르프 출생으로 독일인 아버지와 한국인 어머니를 둔 카스트로프는 외국 태생 혼혈 선수로는 처음 태극마크를 달았다.

지난 7일 뉴저지주 해리슨에서 열린 미국과의 경기에서 후반 교체로 데뷔전을 치른 그는 멕시코전에서 첫 선발 기회를 잡았다.

스리백 수비는 김민재를 중심으로 이한범과 김태현(가시마)이 짝을 이뤘다.

양쪽 측면 윙백으로는 김문환과 이명재(이상 대전)가 나선다.

골키퍼 장갑은 조현우(울산) 대신 김승규(FC도쿄)가 낀다.

김승규가 대표팀 골문을 지키는 건 지난해 1월15일 2023 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵 바레인전(3-1 승) 이후 약 1년 8개월 만이다.

이날 출전하면 역대 한국 남자 A매치 최다 출전 공동 1위(136경기)가 되는 대표팀 주장 손흥민(로스앤젤레스FC)은 벤치에서 경기를 시작한다.

손흥민이 교체 명단에 오르면서 주장 완장은 김민재가 찬다.

하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰는 공격수 라울 히메네스(풀럼)와 미국 프로축구(MLS)에서 활약하는 이르빙 로사노(샌디에이고) 등이 선발로 출격한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지