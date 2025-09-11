웃었다가, 울었다가…무서운 ‘이 병’ 치료길 열렸다

조울병 환자의 '맞춤형' 치료가 가능해졌다. 조울병은 조증과 울증이 반복되는 뇌 질환(양극성 장애)이다. 이 병은 세계 인구의 1~2%가 앓고 있다. 극단적 선택을 할 위험이 일반인 보다 10~30배 높다. 대표적인 치료제로 '리튬'이 쓰이는데, 환자마다 반응성이 크게 달라 치료에 한계가 있다.

한국과학기술원(KAIST)은 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 조울증 치료제에 대한 반응 여부에 따른 뇌 속 '별세포'(astrocyte·성상세포)의 대사 차이를 규명했다고 10일 밝혔다.

조울병은 반드시 약물치료가 필요하다. 챗GPT로 생성한 이미지

한 교수 연구팀은 기존 신경세포 중심 연구에서 벗어나 뇌에서 가장 많은 수를 차지하는 별 모양의 비신경세포인 별세포에 주목했다.

환자의 세포에서 제작한 줄기세포를 별세포로 분화시킨 뒤 관찰한 결과, 리튬에 대한 반응 여부에 따라 세포의 에너지 대사 방식이 크게 달라지는 것을 확인했다.

리튬에 반응하는 환자의 별세포는 리튬 처리 시 지질 방울이 줄었지만, 무반응 환자에게서는 개선 효과가 없었다.

리튬 반응이 없는 환자에게서는 별세포 안에 지질 방울이 과도하게 쌓이고 미토콘드리아의 기능이 떨어진 모습이 관찰됐다.

양극성 장애 환자의 성상세포가 신경세포와 상호작용하는 과정. KAIST 제공

또 포도당 분해 과정이 과도하게 활성화되고, 젖산이 지나치게 많이 분비되는 등 뚜렷한 대사 이상이 나타났다.

즉, 리튬 반응에 따라 세포의 에너지 공장이 제대로 작동하지 못하고, 대체 경로를 과도하게 활용하면서 부산물이 쌓이는 현상이 확인된 것이다.

이번 성과는 양극성 장애(조울병)에서 성상세포가 에너지 대사를 조절하는 핵심 역할을 한다는 점을 입증한 것으로, 리튬 반응성 차이를 설명하고 환자별 맞춤 치료 전략의 길을 연 중요한 성과로 평가된다.

한진주 교수는 “성상세포를 표적으로 한 새로운 치료제 개발이 가능해져, 기존 약물에 반응하지 못하던 환자들에게도 더 나은 치료 전략을 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 성과는 신경정신질환 분야 국제학술지 ‘몰레큘라 사이카이트리’에 게재됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지