삼성물산 패션 구호, ‘새로운 시대’ 여는 FW 캠페인 공개

구호가 감도를 한층 높인 새 캠페인을 공개했다.

삼성물산 패션부문 제공

삼성물산 패션부문의 구호는 ‘새 시대’를 알리는 2025년 가을·겨울 시즌(FW) 캠페인을 공개하고 건축 공간에서 영감 받은 컬렉션을 출시했다고 10일 밝혔다.

구호는 ‘뉴 에라 오브 구호’를 주제로 한 FW 캠페인을 공개했다. 세계적인 전문가들과 완성한 감도 높은 캠페인, 업그레이드된 상품력을 통해 고객들의 높아진 눈높이를 맞추고 구호의 새로운 시대를 만들어가겠다는 포부를 밝혔다.

이번 캠페인의 스타일링은 스타일리스트 샬롯 콜레트가 맡았다. 샬롯 콜레트는 유럽과 미국에서 활동하면서 질샌더, 오라리, 토템 등 다양한 해외 명품 브랜드와 작업해온 인물이다.

또한, 뉴욕에서 활동하는 포토그래퍼 다니엘 쉐이가 캠페인 촬영을 진행했고, 스웨덴 모델 겸 배우 사라 블룸비스트가 모델로 참여했다.

구호는 파빌리온(임시 구조물)을 모티브로 한 컬렉션을 선보였다. 비어 있는 공간과 면이 접히고 휘어져 만들어지는 구조에서 영감 받아 디자인했다. 특히 건축 모듈의 조립을 패션에 접목시켜 재킷, 코트, 팬츠, 스커트 등 각각의 아이템들이 다양한 실루엣을 넘나들며 자유롭게 조화된 스타일링을 제안했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

