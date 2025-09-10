백악관 “이스라엘, 카타르 공습 사전 통지했다”…국제사회는 맹비난

미국 정부는 이스라엘이 9일(현지시간) 카타르 수도 도하에 체류 중인 팔레스타인 무장 정파 하마스의 지도부를 공격한 것과 관련해 미국에 해당 계획을 사전 통지했다고 밝혔다.

로이터 통신은 백악관 당국자의 발언을 인용해 이스라엘 측이 이번 공습과 관련한 계획을 미국에 사전 통지했다고 보도했다.

9일(현지시간) 카타르 수도 도하의 공습 현장 모습. AFP연합뉴스

CNN도 이스라엘이 공격 사실을 사전에 통보하면서 카타르 주재 미국 대사관이 자국민 대피 명령을 내렸다고 전했다.

이스라엘은 이날 하마스 정치국원들이 거주하는 카타르 도하의 한 주거용 건물을 공격했다. 이스라엘은 하마스 근절을 위한 정밀타격이었다고 주장하지만, 국제사회에서 반발이 커지면서 가자지구 휴전 협상에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.

조제프 아운 레바논 대통령은 “역내 국가들의 안정과 안보를 달성하려는 모든 노력을 무너뜨리려는 이스라엘의 의지를 보여준다”고 비판했고, 튀르키예 외무부도 “이스라엘이 역내 확장주의와 테러를 국가 정책으로 채택했다는 명백한 증거”라고 지적했다. 카타르와 함께 휴전 협상을 중재해온 이집트는 대통령실 성명을 통해 “위험한 선례이자, 용납할 수 없는 사태 전개”라고 반발했다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이번 공습을 “카타르의 주권과 영토 보전을 노골적으로 침해한 행위”로 규정했다. 교황 레오 14세는 “정말 심각한 소식”이라며 우려를 표한 것으로 알려졌다.

