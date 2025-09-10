대도서관 영정사진 공개 "파티같은 4일장 보내"

유튜버 대도서관(46·나동현)이 영정사진이 공개됐다.

스타일리스트 서수경은 9일 인스타그램에 고인 영정사진과 유골함을 찍어 올렸다. "끝까지 화려하게 시끌벅적하게 파티 같은 4일장을 보내고 간 우리 대도오빠"라며 추억했다.

"우리 둘이 뭉치면 오디오가 안 비었는데, 왜 그렇게 매일 하던 카톡방을 딱 이틀 다들 바빠서 안 했을까. 아직도 하고 싶은 것도 많고 놀고 싶은 것도 많았던 우리 오빠. 흰색에 골드자수가 곱게 놓인 화려한 옷 입고 좋은 데 가서 먼저 즐겁게 놀고 있어요. 그래도 내가 오빠가 하고 싶은 말들 자랑하고 싶은 말들 많이 했어. 시끌시끌하게. 앞으로도 내가 대신 다 말해줄게. 편안히 눈 감고. 우리 나중에 만나."

대도서관은 6일 세상을 떠났다. 지인이 약속 시간에 나타나지 않고 연락을 받지 않는다며 신고했다. 경찰과 소방당국이 출동했으나, 대도서관은 자택에서 숨진 상태였다. 유서나 타살 혐의점은 발견되지 않았다.

고인 발인은 이날 오전 8시 서울 광진구 건국대학교병원 장례식장에서 엄수됐다. 장지는 인천 만월산 약사사다. 전처인 유튜버 윰댕이 상주로 이름을 올렸다.

