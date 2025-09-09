이스라엘, 하마스 지도부 겨냥해 카타르 도하 공습…“칼릴 알하야 사망 추정”

이스라엘이 9일(현지시간) 휴전 협상을 위해 카타르 수도 도하에 머무는 팔레스타인 무장정파 하마스의 고위급을 표적 공습했다.

로이터, AFP 통신 등에 따르면 이날 오후 3시 50분쯤 도하의 카타라 지구에서 폭음과 함께 연기가 치솟았다.

9일(현지시간) 카타르 수도 도하의 공습 현장 모습. AFP연합뉴스

이스라엘군은 성명을 통해 “군과 신베트는 하마스 테러 조직의 고위급 지도자를 겨냥해 정밀 타격을 가했다”며 공습 사실을 공식 확인했다. 이스라엘군은 “민간인 피해를 최소화하기 위해 정밀 무기를 사용했다”며 “하마스 테러 조직을 격퇴하기 위해 작전을 계속 수행하겠다”고 밝혔다.

사우디아라비아 매체 알 아라비야는 휴전 협상을 위해 파견된 하마스의 대표단이 이스라엘의 표적이 된 것으로 보이며 하마스 고위급 칼릴 알하야가 사망한 것으로 추정된다고 보도했다.

베젤렐 스모트리히 이스라엘 재무장관은 사회관계망서비스(SNS)에 이번 공습과 관련해 “이스라엘군과 보안국의 올바른 결정이자 완벽한 실행”이라며 “테러리스트에게 어떠한 면책도 없으며, 세계 어디에 있든 이스라엘의 손길을 피할 수 없다”고 주장했다.

카타르 정부는 이스라엘의 공습을 강력히 규탄했다. 마지드 알 안사리 카타르 외무부 대변인은 SNS를 통해 “이번 공습은 모든 국제법과 규범에 대한 노골적인 위반이며, 카타르 국민과 안보에 심각한 위협을 가하는 행위”라며 “카타르는 안보와 주권을 겨냥한 어떤 행위도 용납하지 않을 것”이라고 반발했다.

이스라엘은 2023년 10월 7일 하마스의 기습 공격을 받은 이후 하마스와 연대하는 무장세력에 대해 레바논, 시리아, 예멘 등에서 군사작전을 진행해왔다. 하지만 2년간 전쟁을 이어오면서 카타르를 공격한 것은 이번이 처음이다. 카타르가 그간 이집트, 미국 등과 함께 가자지구 휴전 협상을 중재해온 만큼 이번 공격으로 휴전 논의에도 걸림돌이 될 수 있다는 전망이 나온다.

박세준 기자 3jun@segye.com

