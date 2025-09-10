“백사마을, 사회 통합 상징으로 재탄생”

마지막 판자촌서 대단지 탈바꿈
2029년 입주… “새희망 터전 될 것”
오세훈 서울시장이 9일 ‘서울의 마지막 판자촌’으로 불렸던 노원구 백사마을 재개발 현장을 찾아 차질 없는 주택공급을 위해 적극 지원하겠다고 밝혔다.
오 시장은 이날 “이곳이 새로운 희망의 터전이 될 수 있도록 투명하고 신속하게 사업을 추진해 차질 없는 공급으로 이어지도록 하겠다”고 강조했다. 백사마을은 1960년대 철거민 1100여명이 불암산 자락에 정착하면서 형성됐다. 2009년 재개발정비구역으로 지정된 뒤 16년간 답보상태였으나 지난달 정비계획 변경을 통해 3178세대 대단지로 탈바꿈하게 됐다. 올해 말 해체공사 완료 후 2029년 입주가 목표다.
시는 사업성 향상을 위해 ‘주거보전용지’를 ‘공공주택용지’로 변경하고, 사업성 보정계수 적용, 용도지역 상향 등 규제 혁신으로 재개발을 이끌어냈다고 설명했다. 지역 특성상 무허가 건물에 거주하던 세입자에 대해선 이주 시 인근 임대주택에 거주할 수 있도록 지원한다.
철거 진행 상황을 직접 점검한 오 시장은 재개발의 모든 과정을 신속하고 투명하게 추진하라고 지시했다. 오 시장은 “백사마을은 더 이상 달동네가 아닌 주민 편의와 삶의 질 향상을 최우선으로 다양한 세대와 계층이 벽 없이 어울려 살아가는 ‘사회통합의 상징 공간’으로 재탄생할 것”이라고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지