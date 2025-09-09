현대차 노사, 2025년 임단협 잠정합의안 마련… 15일 찬반투표

현대자동차 노사가 올해 임금 및 단체협상의 잠정합의안을 마련했다. 다만 노사협상의 핵심이었던 최장 64세 정년연장은 노사가 향후 법 개정에 대비해 노사 협의를 이어가는 것으로 의견을 모았다. 오는 15일 전체 조합원 4만여명을 대상으로 한 찬반투표에서 가결하면 올해 임단협을 마무리하게 된다.

9일 현대차노사에 따르면 노사는 기본급 10만원 인상(호봉승급분 포함)과 경영성과금으로 기본급의 350%+700만원, 하반기 위기극복 격려금 100%+150만원, 노사공동 현장 안전문화 구축 격려금 230만원, 재래시장상품권 20만원 지급 등의 합의했다.

현대자동차 노사가 지난 6월 18일 울산공장 본관 동행룸에서 올해 임금 및 단체협약 교섭 상견례를 진행하고 있다. 현대자동차 제공

노사는 오는 11월말쯤 글로벌 자동차 어워즈 수상 기념 격려금 500만원+주식 30주 지급도 잠정합의안에 담았다. 또 지난해 대법원 전원합의체 판결 이후 빚어졌던 통상임금 확대 요구에 대해선 임금체계개선 조정분과 연구능률향상비 등을 통상임금에 산입하기로 했다.

노사협상의 핵심 안건이었던 최장 64세 정년연장은 현재 만 60세 퇴직 수 62세까지 촉탁계약직으로 일하는 ‘계속고용제’를 유지하는 것으로 의견을 모았다. 대신 노사는 향후 법 개정에 대비한 노사 협의를 이어갈 계획이다. 노동시간 단축, 임금제도 개선 문제는 별도 노사공동 태스크포스(TF)를 구성해 논의하기로 했다.

현대차 노사는 이번 잠정합의안에 글로벌 관세 전쟁 상황 속 대한민국 자동차산업 위기 극복을 위한 방안들을 담았다. 국내공장 재편에 노사가 공동으로 노력하기로 했고, 신사업 유치 기반을 조성해 미래 모빌리티 산업을 선도할 수 있는 토대를 마련하기로 했다. 또 국내 생산공장에서 소프트웨어 전문인력 양성과 차세대 파워트레인 핵심부품 생산 등도 적극 추진하기로 했다.

이 밖에 중대재해 및 산업재해 예방을 위해 ‘H-안전체험관’ 건립에도 나선다. 이곳에선 실감형 미디어 기술을 활용한 몰입형 안전 미디어 체험시설을 설치해 노사가 함께 안전을 최우선 하는 문화를 만드는 데 노력하기로 약속했다.

현대차 관계자는 “현대차 노사가 미래 생존과 위기 극복의 의지를 담아 잠정합의를 끌어낼 수 있었다”면서 “최고 품질의 자동차를 만들 수 있도록 노사가 함께 더욱 노력하겠다”고 말했다.

현대차 노사는 올해 6월 18일부터 83일만에 잠정합의안을 마련했다. 이 과정에서 노조는 7년만에 파업을 벌였고, 2019년부터 기록한 6년 연속 무분규 기록이 깨졌다.

울산=이보람 기자 boram@segye.com

